Ung thư cổ tử cung âm thầm trở thành mối nguy hiểm

TS.BS Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K, cho biết ung thư cổ tử cung đã và đang là mối nguy hàng đầu đe dọa sức khỏe, tính mạng của phụ nữ. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN 2022 tại Việt Nam, ghi nhận gần 5.000 trường hợp mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong. Căn bệnh này là nguyên nhân đáng lo ngại với sức khỏe, tâm sinh lý và hạnh phúc của người phụ nữ.

Ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính của tế bào biểu mô lát (tế bào biểu mô vảy) hoặc tế bào biểu mô tuyến cổ tử cung phát triển bất thường dẫn đến hình thành các khối u trong cổ tử cung. Các khối u này nhân lên một cách mất kiểm soát, xâm lấn và tác động đến các cơ quan xung quanh, thường gặp nhất là di căn đến phổi, gan, bàng quang, âm đạo và trực tràng. Thống kê của WHO cho thấy khoảng 99% trường hợp ung thư cổ tử cung có sự hiện diện của virus HPV (Human Papilloma Virus). Do đó, virus HPV được coi là yếu tố nguy cơ cao nhất gây ra bệnh lý này.

Các triệu chứng ban đầu của ung thư cổ tử cung không rõ ràng, tiến triển thầm lặng, người bệnh khó nhận biết. Khi các triệu chứng xuất hiện rõ ràng hơn đồng nghĩa với việc tế bào ung thư đã di căn lan rộng. Các can thiệp điều trị lúc này vẫn có thể phát huy được hiệu quả, nhưng khá phức tạp và tốn nhiều chi phí. Trong trường hợp xấu nhất, phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ cắt bỏ toàn bộ tử cung, buồng trứng, các hạch bạch huyết lân cận, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Người phụ nữ Ukraina phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm được các bác sĩ Bệnh viện K điều trị. Ảnh: Mạnh Trần

Thông thường, khi tế bào cổ tử cung biến đổi bất thường sẽ mất từ 3 đến 7 năm để phát triển thành ung thư. Song, đa phần người bệnh tới khám và điều trị, tình trạng bệnh đã tiến triển khá nghiêm trọng do không có thói quen khám sức khỏe phụ khoa định kỳ. Tâm lý ngại khám các bộ phận nhạy cảm, ngại chia sẻ, chủ quan với những triệu chứng bệnh phụ khoa rất nhỏ khiến người bệnh thường bỏ lỡ những giai đoạn "vàng" điều trị bệnh hiệu quả.

"Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị. Đồng thời, phát hiện, xử lý bệnh ở giai đoạn sớm sẽ tạo điều kiện để có thể can thiệp bằng các phương pháp đơn giản, loại bỏ tế bào bất thường trước khi chúng phát triển", bác sĩ Chinh nói, khuyến cáo cáo chị em phụ nữ từ 21 tuổi trở lên nên thực hiện tầm soát định kỳ theo yêu cầu của từng phương pháp cũng như chỉ định của bác sĩ.

Như trường hợp của người phụ nữ Ukraina, 35 tuổi, phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm nhờ kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ. Tại Bệnh viện K, cô được các bác sĩ đã lựa chọn phương án khoét chóp để loại bỏ tổn thương ở cổ tử cung. Kỹ thuật này còn đi kèm ưu điểm là dễ áp dụng, thực hiện nhanh chóng, cầm máu tốt, lấy được đủ bệnh phẩm còn nguyên vẹn để gửi xét nghiệm mô bệnh học. Sau vài giờ, người bệnh có thể ra viện.

Bên cạnh đó, người bệnh còn độc thân, chưa lập gia đình nên việc bảo toàn khả năng sinh sản là vấn đề quan trọng cần cân nhắc. Do đó các bác sĩ đưa ra chỉ định thực hiện khoét chóp, loại bỏ những tế bào tổn thương tại cổ tử cung là phù hợp. Ngày tái khám, tình trạng của người bệnh ổn, không phát hiện bất thường.

Lê Nga