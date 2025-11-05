Ứng phó bão Kalmaegi với tinh thần 'khẩn cấp hơn'

Bão mạnh, đổ bộ vào khu vực đã trải qua mưa lũ những ngày qua nên Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ứng phó bão với tinh thần "khẩn cấp hơn".

13h hôm nay, bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) khoảng 360 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17 và theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Dự báo hôm nay bão sẽ mạnh lên cấp 14 và duy trì sức gió này khi đi vào vùng biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk vào tối mai.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đánh giá bão Kalmaegi rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng. Hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu nên nhiều khả năng bão còn mạnh lên khi ở trên Biển Đông. Cơ quan này so sánh Kalgaemi với hai cơn bão mạnh đổ bộ miền Trung là Damrey năm 1997 và Molave năm 2020.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 13h hôm nay. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia sáng 5/11, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định trọng tâm đổ bộ của bão là Quy Nhơn (Gia Lai) và phía nam Quảng Ngãi. Khi vào bờ, gió có thể giật cấp 13-14, nguy cơ tốc mái, sập đổ nhà cửa. Địa hình ven biển Quy Nhơn trống trải, gió mạnh trực diện nên mức độ nguy hiểm cao.

Hoàn lưu bão gây mưa diện rộng. Gia Lai, Đăk Lăk và vùng núi Quảng Ngãi, Đà Nẵng có nguy cơ sạt lở và chia cắt. Đỉnh lũ có thể xuất hiện rạng sáng 8/11, lên nhanh và xuống nhanh, tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong lưu vực hiện còn đầy. Vùng ven biển có số lượng lớn lồng bè nuôi trồng thủy sản, nguy cơ mất an toàn nếu người dân ở lại trông giữ khi bão đến.

Đánh giá bão Kalmaegi "hết sức bất thường" khi hình thành trong tháng 11, nhiều địa phương chưa khắc phục xong hậu quả mưa lũ, các hồ thủy lợi, thủy điện đã đầy dung tích thiết kế, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương đặt công tác phòng chống bão trên tinh thần "khẩn cấp hơn, nguy hiểm hơn".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường dự báo, cung cấp thông tin chi tiết theo từng giai đoạn: trên biển, ven bờ, khi bão đổ bộ và sau bão với cách thức để người dân dễ hình dung. Với khu vực biển, địa phương cần cấm 100% tàu, bè ra khơi; người dân không có mặt trên biển sau 17h ngày mai. Công an, biên phòng phải đảm bảo an toàn và kiểm soát tài sản cho người dân.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão. Ảnh: Báo Chính phủ

Công tác di dời dân tại vùng ven biển chịu ảnh hưởng của triều cường và khu vực có nguy cơ sạt lở phải hoàn thành trước 19h ngày mai. Các địa phương phối hợp ngay với Quân khu 4 và Quân khu 5 để bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó.

Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc, nhất là điện thoại vệ tinh tại các điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt. Hạ tầng điện và viễn thông cần được kiểm tra, sẵn sàng vận hành trong điều kiện khẩn cấp.

Về hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các địa phương phải đánh giá ngay mức độ an toàn, vận hành hạ thấp mực nước để tạo dung tích đón lũ trong các ngày 6-8/11, khi dự báo mưa có thể đạt 200-300 mm.

Tại Đà Nẵng, người dân cấp tập cẩu tàu thuyền tại khu vực dưới chân bán đảo Sơn Trà lên bờ để tránh bão. Ảnh: Nguyễn Đông

Để ứng phó với bão, tại Quảng Trị hơn 8.600 phương tiện đã vào nơi neo đậu an toàn; 83 tàu thuyền đang hoạt động trên biển đều đã nắm thông tin về bão và đang di chuyển tìm nơi tránh trú. Tỉnh đã cấm tàu ra khơi từ hôm qua, dự kiến sơ tán trên 1.000 hộ ở 9 xã ven biển, hơn 2.200 hộ ở khu vực ngập lụt và 415 hộ ở vùng nguy cơ sạt lở khi mưa lũ kéo dài.

Đà Nẵng hiện vẫn còn tình trạng ngập lụt cục bộ, đất tại phía tây đã ngậm nước, nguy cơ sạt lở cao. Thành phố đã chỉ đạo di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và thông tin rộng rãi về các vùng ngập.

Tại Quảng Ngãi, hơn 6.000 tàu đã cập bến, dự kiến 17h hoàn thành sắp xếp tàu trong bến, không để người ở lại trên tàu và kiểm tra hệ thống điện phòng cháy nổ. Tỉnh này cũng đã xây dựng phương án di dời khoảng 26.700 hộ tránh bão, 7.800 hộ tránh lũ và hơn 4.000 hộ phòng nguy cơ sạt lở.

Gia Chính