Ứng dụng phát hiện kính thông minh quay lén

Ứng dụng Nearby Glasses giúp phát hiện kính thông minh đang hoạt động gần người dùng, giúp giảm nguy cơ bị ghi hình bí mật.

Một vấn đề lớn của kính thông minh tích hợp camera là trông rất giống kính mắt thông thường, đồng nghĩa người đối diện có thể bị ghi hình mà không biết. Để giải quyết, nhà phát triển phần mềm Yves Jeanrenaud tạo ra Nearby Glasses, ứng dụng Android giúp cảnh báo người dùng khi phát hiện có kính thông minh hoặc thiết bị công nghệ ghi hình liên tục khác đang hoạt động ở gần.

Người dùng có thể tải ứng dụng từ Google Play Store hoặc GitHub. Sau khi họ cấp các quyền cần thiết và nhấn nút "Bắt đầu quét", ứng dụng sẽ liên tục rà quét tín hiệu lân cận phát ra từ thiết bị công nghệ hỗ trợ Bluetooth, ví dụ các thiết bị đeo của Meta và Snap. "Tôi coi Nearby Glasses là một phần nhỏ trong nỗ lực chống lại công nghệ giám sát", Jeanrenaud chia sẻ với 404 Media.

Theo Jeanrenaud, ứng dụng sẽ hiển thị tên nhà sản xuất thiết bị trong phần thông báo. Ông tạo tính năng này bằng cách tham chiếu mã định danh nhà sản xuất mà Bluetooth cấp cho các công ty như Meta, Snap, Luxottica. Ứng dụng cũng cho phép người dùng thêm mã định danh Bluetooth cụ thể, giúp phát hiện nhiều thiết bị giám sát hơn.

Kính thông minh Oakley Meta HSTN. Ảnh: Instagram/Mark Zuckerberg

Tuy nhiên, Jeanrenaud không phải nhà phát triển chuyên nghiệp và thừa nhận ứng dụng đôi khi cho kết quả sai. "Việc quấy rối ai đó vì nghĩ họ đang đeo thiết bị theo dõi bí mật có thể trở thành hành vi phạm pháp", ông nhắc nhở. Theo TechCrunch, Nearby Glasses có thể phát hiện kính thực tế ảo Meta và cảnh báo nhầm rằng đó là kính thông minh cùng hãng. Tuy nhiên, người dùng ứng dụng sẽ phân biệt được vì kính thực tế ảo thường lớn và dễ nhận biết hơn.

Jeanrenaud đang bổ sung tính năng mới cho Nearby Glasses. Ứng dụng mới chỉ có trên Android, nhưng ông xác nhận đang phát triển phiên bản dành cho iOS.

Nearby Glasses ra đời trong bối cảnh lo ngại về việc ghi hình bí mật bằng thiết bị đeo, đặc biệt là kính thông minh, ngày càng tăng. New York Times tháng trước cho biết, Meta đang lên kế hoạch giới thiệu tính năng nhận diện khuôn mặt Name Tag. Tính năng này cho phép kính thông minh của hãng nhận diện mọi người và thu thập thông tin về họ.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, PCMag)