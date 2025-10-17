Ứng dụng Messenger trên máy tính sắp dừng hoạt động

Meta cho biết ứng dụng nhắn tin Messenger dành cho MacOS và Windows sẽ ngừng hoạt động từ ngày 15/12, khuyến khích người dùng "xóa ngay khi có thể".

"Nếu đang sử dụng Messenger trên máy tính, bạn sẽ nhận được thông báo. Bạn sẽ còn 60 ngày để sử dụng và bị chặn sau thời gian này", đại diện Meta nói với TechCrunch. "Chúng tôi khuyến khích xóa ứng dụng, vì nó sắp không còn sử dụng được nữa".

Giao diện Facebook Messenger trên macOS. Ảnh: 9to5mac

Thei Meta, sau 15/12, người dùng không thể đăng nhập ứng dụng Messenger cho macOS, Windows. Thay vào đó, họ được chuyển hướng sang website riêng, hoặc nhắn tin bên trong trang Facebook.

Công ty cũng khuyến khích người dùng kích hoạt tính năng lưu trữ an toàn và thiết lập mã PIN để lưu lịch sử trò chuyện trước khi chuyển sang bản web. Để kiểm tra, người dùng vào phần Cài đặt (phía trên ảnh đại diện) > Quyền riêng tư & An toàn > Trò chuyện được mã hóa đầu cuối > Lưu trữ tin nhắn để xem tính năng Bật lưu trữ an toàn đã kích hoạt hay chưa.

Meta lần đầu thử nghiệm Messenger trên Windows 7 năm 2011. Tháng 4/2016, mạng xã hội đưa ứng dụng lên Microsoft Store, được thiết kế cho hệ điều hành Windows 10. Đến 2020, bản Messenger hoàn chỉnh có mặt cho cả Windows và macOS.

Theo TechRadar, việc Meta "khai tử" Messenger trên Windows và macOS có thể gây phản ứng trái chiều với những người trung thành. Ứng dụng được đánh giá có tính ổn định cao hơn so với phiên bản web, cũng như tránh làm họ "phân tâm" khi vừa trò chuyện vừa xem các nội dung trên mạng xã hội.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, TechRadar)