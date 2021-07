Ứng dụng gọi xe đồng loạt ngừng hoạt động tại TP HCM

Các dịch vụ gọi xe, giao đồ ăn đồng loạt thông báo ngừng hoạt động từ 0h ngày 9/7. Dịch vụ "đi chợ hộ" vẫn phục vụ người dân.

"Thực hiện Công văn số 6346 của UBND TP HCM về giãn cách xã hội nhằm phòng chống lây lan và bùng phát dịch Covid-19, Be sẽ ngưng cung cấp dịch vụ BeCar, BeTaxi, Be đi tỉnh. Các dịch vụ BeBike, Be giao hàng và Be đi chợ vẫn tiếp tục duy trì trên toàn thành phố", thông báo của Be gửi đến người dùng.

Thông báo ngừng hoạt động của NowFood từ ngày 9/7.

Ứng dụng gọi xe Grab cũng thông báo tạm ngừng cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách bằng GrabBike, GrabBike Economy, GrabBike Premium và dịch vụ giao đồ ăn GrabFood (bao gồm GrabKitchen) tại TP HCM. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 9/7 và kéo dài trong vòng 15 ngày, hoặc đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng. Các dịch vụ giao hàng GrabExpress và đi chợ hộ GrabMart vẫn hoạt động bình thường.

Gojeck cũng tạm ngừng các dịch vụ GoRide. Các dịch vụ chuyển hàng GoSend và giao đồ ăn GoFood tại các khu vực và cửa hàng được pháp hoạt động vẫn phục vụ người dùng.

Ngoài các ứng dụng gọi xe, các nền tảng giao đồ ăn như Beamin, Now, LoShip... cũng thông báo ngừng các dịch vụ trong vòng 15 ngày. "Để chung tay phòng chống Covid-19 cùng cộng đồng, Now tạm ngưng dịch vụ NowFood tại TP HCM từ 0h ngày 9/7 đến khi có thông báo mới. Dịch vụ NowFresh và NowShip vẫn được hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ", ứng dụng Now thông báo.

Minh Tuấn, tài xế chạy xe công nghệ, cho biết thông báo tạm ngừng dịch vụ vận chuyển đã được công ty thông báo đến từng tài xế từ trước. Những người hoạt động trong lĩnh vực bị tạm ngưng có thể chuyển sang dịch vụ giao đồ hàng, đi chợ.

Để đảm bảo thu nhập cho tài xế, các ứng dụng gọi xe, giao hàng cũng triển khai nhiều chính sách. "Những tài xế Be đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, thu nhập dưới năm triệu đồng một tháng được hỗ trợ tối đa bốn triệu đồng mỗi người một tháng. Ngoài ra, Be cũng hợp tác với nhiều đơn vị kinh doanh, phân phối nông sản, hàng tiêu dùng nhằm tăng đơn hàng giao nhận, đi chợ hộ, góp phần ổn định thu nhập cho tài xế và chung tay giúp đỡ người nông dân vận chuyển hàng hóa nông nghiệp, để không ai bị bỏ lại phía sau", đại diện Be cho biết.

Trong nội dung hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội toàn TP HCM, các cửa hàng, dịch vụ bán đồ ăn uống mang đi đều phải dừng hoạt động để đảm bảo phòng Covid-19 trong 15 ngày. Với yêu cầu mới, tất cả cửa hàng đồ ăn phải dừng luôn dịch vụ bán giao hàng (giao tận nơi thông qua shipper). Dịch vụ này đang được nhiều người dân thành phố sử dụng.

Khương Nha