Ứng dụng giúp người dân đi chợ trực tuyến tại Thủ Đức

TP HCMỨng dụng "Mua sắm an toàn" giúp người dân TP Thủ Đức tìm kiếm địa điểm mua bán đang hoạt động gần mình kèm thông tin chỉ đường hoặc đặt hàng trực tuyến.

Từ ngày 1/7, người dân thành phố Thủ Đức có thể sử dụng bản đồ trực tuyến để tìm kiếm các điểm mua sắm hàng hóa. Thông tin mua hàng trực tuyến tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi được hiển thị chi tiết trên địa chỉ trang web: https://thuduc-muasam.hcmgis.vn. Người dân có thể quét mã QR để mở nhanh ứng dụng.

Do diễn biến phức tạp của Covid-19 và quận Thủ Đức nằm trong nhóm nguy cơ cao, việc triển khai ứng dụng bản đồ đi chợ sẽ khuyến khích người dân mua sắm trực tuyến, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp tại các khu chợ.

Người dân có thể truy cập đường link hoặc quét mã QR (góc phải) để sử dụng bản đồ đi chợ trực tuyến.

Sau khi truy cập, bản đồ sẽ tự động xác định vị trí của người dùng và liệt kê 20 điểm mua sắm gần nhất đang mở cửa, bao gồm: cửa hàng tiện lợi, siêu thị và chợ. Các địa điểm mua sắm được sắp xếp và đánh số thứ tự theo khoảng cách ước tính từ vị trí của người dùng. Những điểm mua sắm có dịch vụ đặt hàng trực tuyến sẽ được hiển thị bằng màu xanh. Điểm bán hàng tại chỗ màu đỏ.

Ngoài tự định vị, ứng dụng còn cho phép người dùng kéo - thả vị trí bất kỳ trên bản đồ để đi trợ trực tuyến giúp người thân. Bản đồ sẽ tự động cập nhật danh sách cửa hàng theo vị trí được ghim.

Khi nhấp vào một cửa hàng bất kỳ trên bản đồ, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin chi tiết về tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, phân tuyến hàng hóa, hình thức giao hàng trực tuyến, thời gian hoạt động, danh mục hàng hóa.

Trong phần hình thức giao hàng trực tuyến, người dùng có thể lựa chọn gọi hotline, đặt hàng qua ứng dụng hoặc qua website. Những cửa hàng hỗ trợ đi chợ online sẽ hiển thị thêm danh sách các ứng dụng giao hàng được liên kết như Beamin, Grabmart hay Now...

Ứng dụng còn có thêm tính năng chỉ đường để người dân tìm đường đi ngắn nhất đến điểm mua sắm. Tuy nhiên, hạn chế là tính năng này dùng bản đồ của Google Maps, do đó nó sẽ tự động mở bản đồ của Google thay vì chỉ đường ngay trên ứng dụng.

Ngoài danh sách các cửa hàng, vùng phục vụ nhu yếu phẩm đang hoạt động, ứng dụng còn hiển thị thông tin về cơ sở y tế, hệ thống cấp cứu, nhà thuốc, khách sạn...

Trước ứng dụng đi chợ trực tuyến, TP HCM đã triển khai bản đồ Covid-19 giúp người dân tìm đường tránh lây nhiễm. Các thông tin liên quan ca dương tính được cập nhật hàng ngày. Người dân có thể xác định những bệnh nhân, khu vực phong toả gần mình và chia sẻ thông tin địa điểm này lên mạng xã hội qua mã QR để cảnh báo bạn bè, người thân.

Ngoài ra, bản đồ có thêm biểu đồ cập nhật liên tục số liệu liên quan đến Covid-19 tại TP HCM, gồm số ca lây nhiễm theo ngày, số ca dương tính theo từng quận... Tất cả được biểu hiện theo dạng biểu đồ và bản đồ trực quan, thể hiện quy mô dịch theo màu sắc đậm nhạt.

Bản đồ này mới có phần chỉ đường, giúp người dùng tìm đường đi, tránh nơi có nguy cơ lây nhiễm, hạn chế tiếp xúc ở các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Người dân có thể tuỳ chọn phương tiện di chuyển bằng ôtô, xe máy, đi bộ hoặc xe bus để có lộ trình phù hợp.

Ngoài bản đồ đi trợ trực tuyến, bản đồ chống Covid-19, TP HCM còn triển khai nhiều ứng dụng công nghệ hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh. Trong đó có "Tổng đài robot" tự động gọi điện đến người dân để hỏi thăm sức khoẻ và phát hiện sớm những người có triệu chứng bệnh. "Hệ thống khai báo y tế điện tử" hỗ trợ truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm. "Sổ sức khoẻ điện tử" giúp quản lý tiêm chủng diện rộng và theo dõi sức khoẻ cho người dân đã tiêm vaccine Covid-19. Ứng dụng "Đánh giá an toàn", cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn có thể đánh giá tiến độ thực hiện các giải pháp an toàn trong phòng chống Covid-19. Từ đó các cơ quan chức năng sẽ kịp thời theo dõi, đánh giá tính an toàn của các doanh nghiệp để đưa ra phương án hoạt động an toàn tuỳ theo tình hình thực tế.

Khương Nha