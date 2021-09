Ứng dụng giúp người dân nhận túi an sinh, tiền hỗ trợ

TP HCMTrên ứng dụng "An sinh", người dân có thể đăng ký và theo dõi việc cấp phát nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, tiền hỗ trợ.

Ngày 1/9, Trung tâm An sinh xã hội TP HCM giới thiệu ứng dụng hỗ trợ An sinh. Tại đây, người dân có thể trực tiếp gửi các yêu cầu cấp bách của mình để nhận hỗ trợ gồm: nhu yếu phẩm; hỗ trợ y tế như xe cấp cứu, bình oxy, thuốc men, các thiết bị y tế phục vụ chống dịch Covid-19; yêu cầu cấp cứu đối với các tình huống khẩn cấp, tiền mặt...

Ứng dụng An sinh có sẵn trên kho CH Play, còn người dùng iOS có thể chờ trong vài ngày tới vì ứng dụng đang trong quá trình tải lên App Store. Trên cửa hàng ứng dụng của Android đang có một số app trùng tên "An sinh", người dùng cần tìm đúng ứng dụng do "Trung tâm An sinh Thành phố Hồ Chí Minh" phát hành, hoặc tải từ đường link bit.ly/appansinh.

Ứng dụng An Sinh trên cửa hàng CH Play. Ảnh: Khương Nha

Để sử dụng, người dân đăng ký tài khoản theo thông tin cá nhân. Sau khi điền các trường thông tin bắt buộc về họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ, nghề nghiệp, số tài khoản ngân hàng, khai báo y tế.... người dân nhập mật khẩu để hoàn tất phần đăng ký tài khoản. Lưu ý đây là mật khẩu để đăng nhập ứng dụng, không phải mật khẩu ngân hàng.

Giao diện của ứng dụng khá trực quan, dễ dùng. Ngay tại màn hình chính là bản đồ trợ giúp cộng đồng. Người dùng sẽ tìm thấy những người cần trợ giúp quanh mình với phần mô tả chi tiết bên dưới. Mục cộng đồng giúp truy cập nhanh đến các hội nhóm từ thiện, hỗ trợ y tế, bữa ăn miễn phí, các cộng đồng trợ giúp nhau mùa dịch...

Trong phần "Yêu cầu", người dân có thể theo dõi tình trạng của các yêu cầu đã gửi đi như đã được tiếp nhận hay chưa, được tiếp nhận vào thời gian nào, yêu cầu nào đang chờ xử lý, đã được duyệt, không hợp lệ, hay đã hoàn thành... Tất cả được ghi nhận và thông báo cụ thể tới người dân đã đăng ký tài khoản.

Giao diện màn hình chính của ứng dụng An sinh do TP HCM phát hành hôm 1/9. Ảnh: Khương Nha

Phần quan trọng nhất của ứng dụng là gửi yêu cầu an sinh. Trong mục này, người dân có thể đăng ký nhận "Túi an sinh" từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng. Những hỗ trợ này gồm tiền mặt, cấp cứu khẩn cấp, nhu yếu phẩm, trợ giúp y tế như xe cấp cứu, thuốc men, bình oxy...

Để tạo yêu cầu hỗ trợ, chỉ cần nhấn vào một mục tương ứng và nhập địa chỉ. Ứng dụng có thêm tính năng định vị qua GPS. Trong phần nội dung, người dùng có thể ghi rõ yêu cầu, tình trạng hiện tại. Bên dưới là các thông tin về người yêu cầu, số điện thoại liên lạc, địa chỉ.

Tính năng đặc biệt nhất của ứng dụng là SafeID (Lite). Trên đây sẽ cập nhật thông tin an toàn của người dân và quản lý lịch sử tiếp xúc, các rủi ro liên quan đến Covid-19 theo thời gian thực.

Theo đại diện Trung tâm An sinh xã hội TP HCM, SafeID hoạt động theo nguyên lý của một mạng xã hội, lấy tình trạng an toàn và lịch sử tiếp xúc của người dùng làm trung tâm. Chỉ số an toàn của một người được đánh giá dựa trên ba thông số gồm: Chỉ số khai báo y tế của bản thân, Chỉ số an toàn lịch sử tiếp xúc và Chỉ số an toàn test Covid-19. Ngoài ra còn có một số chỉ số phụ như độ an toàn nơi cư trú. Các thông tin này được cập nhật theo thời gian thực.

Tuy nhiên, một số người dùng phản ánh, thông tin tiêm vaccine chưa được ứng dụng ghi nhận dù đã tiêm đủ hai mũi và được cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử.

Trong buổi phát sóng trực tiếp Dân hỏi - Thành phố trả lời tối 1/9, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết: "Ứng dụng vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển, cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân. Cơ sở dữ liệu thông tin đăng ký của người dân có thể còn thiếu. Trong quá trình sử dụng ứng dụng, nếu thấy thiếu tên mình, người dân có thể liên hệ địa phương để được cập nhật danh sách cần hỗ trợ".

Dùng thử ứng dụng An Sinh Dùng thử ứng dụng An sinh của TP HCM. Vieo: Khương Nha

Khương Nha