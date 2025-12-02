Ứng dụng công nghệ trong chăm sóc răng miệng định kỳ

Nha khoa Như Ngọc ứng dụng hệ thống quét, camera nội soi, phần mềm X-quang hỗ trợ AI... nhằm nâng độ chính xác trong chẩn đoán, điều trị và quản lý hồ sơ khách hàng.

GS.TS.TTƯT Võ Trương Như Ngọc, cố vấn chuyên môn của phòng khám cho biết, hệ thống Nha khoa Như Ngọc là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng hệ thống máy quét iTero LuminaTM - công nghệ nha khoa số thế hệ mới đến từ Align Technology (Mỹ) - hãng sở hữu hệ thống chỉnh nha bằng máng trong suốt Invisalign.

Tại Nha khoa Như Ngọc, bệnh nhân được trải nghiệm quy trình scan bằng máy iTero Lumina để khám tổng quát. Dữ liệu hình ảnh sắc nét giúp bác sĩ có thể phóng to, xoay mô hình, thậm chí so sánh với các lần scan trước, từ đó theo dõi chính xác sự thay đổi của khớp cắn trong quá trình di chuyển răng, tình trạng tụt lợi, sâu răng, GS Võ Trương Như Ngọc chia sẻ.

Hệ thống máy quét trong miệng được ứng dụng trong quá trình tư vấn, giúp bệnh nhân quan sát trực quan tình trạng răng miệng Ảnh: Nha khoa Như Ngọc

Dữ liệu 3D thông qua iTero Lumina còn được đưa vào nền tảng Align Oral Health Suite tích hợp trên máy. Đây là bộ công cụ chẩn đoán số hóa, tích hợp đa công cụ giúp bác sĩ phân tích chuyên sâu, bao gồm:

Nhận diện sâu răng mặt bên với iTero NIRI (Near Infra-Red Imaging). NIRI sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại để xuyên qua men răng và hỗ trợ phát hiện các tổn thương sâu răng kẽ răng ở giai đoạn sớm mà chưa cần dùng đến phim Xquang cánh cắn thường quy. Bác sĩ có thể chỉ ra những vùng cần can thiệp trên màn hình, giúp bệnh nhân thấy được vấn đề trước khi trở nên nghiêm trọng. Những trường hợp nghi ngờ sâu răng mặt bên nhưng vì lý do nào đó không thể chụp XQ như ở phụ nữ mang thai thì NIRI có thể hỗ trợ cho bác sĩ chẩn đoán.

Phân tích khớp cắn và di chuyển răng. Công cụ giúp đánh giá chi tiết mối quan hệ khớp cắn giữa hai hàm, mức độ chen chúc, khoảng thưa và phân bố lực nhai. Đặc biệt, nếu có nhu cầu chỉnh nha, bác sĩ có thể sử dụng công cụ mô phỏng để cho bệnh nhân xem khớp cắn dự kiến đạt được trong tương lai thông qua tính năng Invisalign Outcome Simulator.

Trực quan hóa hình ảnh mô mềm. Nền tảng hiển thị tình trạng mô mềm quanh răng với màu sắc sống động, chính xác, giúp bệnh nhân hiểu mức độ viêm nhiễm, từ đó có ý thức hơn trong vấn đề vệ sinh răng miệng.

Hình A mô phỏng sự thay đổi của khớp cắn trước - sau điều trị chỉnh nha. Hình B là bản đồ phân bố lực cắn giúp phát hiện các vị trí tải lực quá mức, chạm sớm. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng mòn răng, đau mỏi cơ, bệnh lý khớp thái dương hàm. Ảnh: Nha khoa Như Ngọc

ThS.BS Đỗ Trọng Hiếu, Trưởng khoa Nha khoa bảo tồn - phục hồi - trẻ em của phòng khám Nha khoa Như Ngọc cũng cho biết, sau kết thúc buổi thăm khám, hệ thống sẽ tự động tổng hợp tất cả thông tin quan trọng thành một tài liệu báo cáo sức khỏe răng miệng (iTero Scan Report) cá nhân hóa bao gồm mô hình 3D, các hình ảnh chẩn đoán và tổng kết về các vấn đề đã phát hiện.

Báo cáo này sau đó có thể chia sẻ với bệnh nhân hoặc dùng với mục đích lưu trữ thông tin. "Việc sở hữu một bản báo cáo chi tiết về tình trạng răng miệng thể hiện tính minh bạch của phòng khám đồng thời là công cụ giáo dục mạnh mẽ nhất. Bệnh nhân có thể xem lại, hiểu rõ phác đồ điều trị và duy trì thói quen chăm sóc tại nhà tốt hơn", ThS.BS Đỗ Trọng Hiếu nói.

Quá trình tư vấn được tiến hành với sự hỗ trợ của hình ảnh mô phỏng và bệnh án điện tử giúp bệnh nhân và người nhà dễ dàng nắm bắt thông tin. Ảnh: Nha khoa Như Ngọc

Thực tế, thăm khám và chăm sóc sức khỏe răng miệng định kỳ ngoài bảo vệ các vấn đề răng miệng, còn giúp phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh lý vùng hàm mặt. Theo WHO, hơn 90% dân số thế giới ít nhất từng gặp ít nhất một vấn đề về răng miệng trong đời. Nhiều bệnh lý như sâu răng, viêm lợi, viêm quanh răng hay sai lệch khớp cắn có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả thông qua việc duy trì thăm khám nha khoa thường xuyên.

Mặt khác, nha khoa hiện đại không còn xem khoang miệng là một hệ thống riêng lẻ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa bệnh nha chu và tim mạch, đái tháo đường. Viêm nha chu là một tình trạng viêm mạn tính, làm gia tăng tải vi khuẩn và phản ứng viêm toàn thân. Nếu bệnh không được phát hiện sớm, sẽ nguy cơ biến chứng hệ toàn thân, theo Sciencedirect.

Thế Đan