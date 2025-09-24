Ứng dụng công nghệ J-Plasma trong hút mỡ tạo hình thẩm mỹ

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam phối hợp Viet Can JSC tổ chức workshop về giải pháp tạo hình ứng dụng công nghệ hút mỡ trợ lực Vibrasat và J-Plasma Renuvion, hôm 22/9.

Workshop "Tối ưu hóa hút mỡ tạo hình cơ thể kết hợp công nghệ J-Plasma" diễn ra tại hội trường Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam (phường Tân Sơn Nhất), thu hút sự quan tâm của các bác sĩ, chuyên gia. Ngoài đại diện ban tổ chức Kangnam, Viet Can JSC, sự kiện có sự đồng hành của Apyx Medical và Möller Medical.

Sự kiện nhận sự quan tâm của nhiều bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ. Ảnh: Viet Can JSC

Hội trường kết nối với phòng mổ, nhằm chia sẻ kiến thức, cập nhật chuyên môn và xu hướng mới trong hút mỡ, cấy mỡ tạo hình. Điểm nhấn chương trình là phần live surgery (mổ thị phạm trực tiếp), vừa tăng tính trực quan, vừa giúp các bác sĩ có cơ hội quan sát, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn.

Tại sự kiện, bác sĩ Richard Huy - Giám đốc chuyên môn hệ thống Kangnam - nhận định công nghệ J-Plasma có nhiều ưu điểm trong tạo hình thẩm mỹ: rút ngắn thời gian can thiệp, hạn chế xâm lấn, tối ưu khả năng hồi phục và có thể ứng dụng đa dạng trên nhiều vùng cơ thể.

"Lợi thế trên cũng là lý do chúng tôi đẩy mạnh hợp tác với Viet Can JSC, đưa thiết bị vào thực hành lâm sàng, nâng cao hiệu quả làm đẹp", bác sĩ Richard Huy cho hay.

Qua ca tạo hình trực tiếp, bác sĩ Alexander T. Hamers - Giám đốc Hamers Aesthetics - lần lượt giới thiệu đặc điểm, cấu trúc lẫn công dụng của hai thiết bị trọng tâm.

Máy Vibrasat Pro - công nghệ hút mỡ trợ lực. Ảnh: Möller Medical

Đầu tiên, dòng Vibrasat Pro từ hãng Möller Medical được định vị là công nghệ hút mỡ trợ lực với thiết kế tay cầm khoa học, giúp bác sĩ thao tác nhẹ nhàng, ổn định ngay cả khi ca làm đẹp kéo dài. Hệ thống cannula (di chuyển đầu ống thông) linh hoạt, giảm thiểu rủi ro biến chứng, đồng thời cho phép thay thế nhanh chóng, tối ưu quy trình phẫu thuật.

Tiếp đó, dòng Apyx One Console do Apyx Medical (Mỹ) phát triển, là thiết bị năng lượng hỗ trợ mô mềm dưới da co hồi ngay sau hút mỡ, góp phần hoàn thiện kết quả tạo hình và nâng cao khả năng kiểm soát lâm sàng.

"Công nghệ này giữ vai trò bổ trợ cho phẫu thuật hút mỡ, không thay thế quy trình chính, nhưng giúp bác sĩ xử lý tình trạng da lỏng lẻo một cách chủ động, chính xác", bác sĩ cho hay.

Apyx One Console được FDA (Mỹ) phê duyệt, đạt tiêu chí gồm: độ an toàn của nguồn năng lượng (Plasma Helium + RF), khả năng kiểm soát mô học (subdermal collagen contraction), kết quả lâm sàng do hội đồng chuyên môn độc lập thẩm định

Bác sĩ Alexander T. Hamers có hơn 15 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật tạo hình tại Đức, Tây Ban Nha. Ông hiện là Giám đốc Y khoa Klinik Königdorf kiêm thành viên sáng lập ISRAIT, GAERID và nhiều hiệp hội thẩm mỹ toàn cầu. Trước đó, ông thường xuyên dự hội nghị thẩm mỹ lớn như IMCAS, ISAPS, AMWC, có loạt nghiên cứu chuyên sâu về hút mỡ tạo hình, cấy mỡ lẫn BBL (Brazilian Butt Lift).

Apyx One Console - thiết bị hỗ trợ co hồi da sau hút mỡ. Ảnh: Renuvion

Cuối chương trình, đại diện ban tổ chức tiếp tục khẳng định: "Workshop không chỉ là dịp để đội ngũ bác sĩ cập nhật kiến thức chuyên môn mới nhất, mà còn góp phần khẳng định vị thế Kangnam trong hợp tác chiến lược với Viet Can JSC, đưa thiết bị, công nghệ mới vào thực tế, phục vụ nhu cầu làm đẹp ngày càng cao".

Đông Vệ