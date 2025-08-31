Ứng dụng AI chẩn đoán ung thư phổi sớm

Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán sớm ung thư phổi - một bước tiến của y học Việt Nam.

Tại triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra ở Hà Nội từ ngày 29/8 đến 5/9, lần đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai trình diễn ứng dụng AI trong chẩn đoán sớm ung thư phổi.

Ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong cao. Phát hiện sớm có thể giúp tăng cơ hội điều trị thành công, nhưng trên thực tế bệnh thường được chẩn đoán muộn do triệu chứng mờ nhạt. Các phương pháp hiện nay như chụp CT lồng ngực, nội soi phế quản hay xét nghiệm mô bệnh học đóng vai trò quan trọng, song vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm bác sĩ và có nguy cơ bỏ sót tổn thương.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi. Điểm đặc biệt của phần mềm này là khả năng phân tích đồng thời cả ba loại hình ảnh chính:

Trên ảnh CT lồng ngực: Phần mềm tự động phát hiện các nốt bất thường, vùng nghi ngờ ung thư, giúp bác sĩ định hướng nhanh hơn trong quá trình đọc phim.

Trên ảnh nội soi phế quản: Hệ thống nhận diện tổn thương trong lòng phế quản, kể cả ở những vị trí khó quan sát, đồng thời gợi ý vị trí cần sinh thiết.

Trên ảnh mô bệnh học: Phần mềm hỗ trợ phân loại tế bào, giúp xác định loại ung thư phổi (như ung thư biểu mô tuyến, biểu mô vảy...) với độ chính xác cao.

Phần mềm ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư phổi. Ảnh: Thế Anh

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho hay kết quả nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy phần mềm hoạt động hiệu quả, giúp bác sĩ phát hiện tổn thương nhanh hơn, chính xác hơn và giảm bớt gánh nặng công việc. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện phát triển ứng dụng AI đồng bộ trên cả ba loại hình ảnh chẩn đoán ung thư phổi.

Sáng kiến này mang giá trị khoa học và rất thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ y tế, đặc biệt ở các tuyến cơ sở. Thành công bước đầu mở ra triển vọng lớn cho việc ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng với sự hỗ trợ của công nghệ, ngày càng nhiều người bệnh sẽ được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả hơn", ông Cơ nói.

Tại triển lãm, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm quy trình vận hành phần mềm: từ việc nhập dữ liệu hình ảnh chụp CT, ảnh nội soi, mô bệnh học, đến khâu AI phân tích và đưa ra cảnh báo, sau đó bác sĩ đối chiếu và kết luận.

Bệnh viện Bạch Mai còn giới thiệu ứng dụng Bạch Mai Care, một giải pháp y tế thông minh giúp người dân dễ dàng quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân và gia đình. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể đặt lịch khám, tra cứu kết quả xét nghiệm, hay nhận tư vấn y tế từ xa. Ứng dụng này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự tiện lợi, đặc biệt cho những người ở xa hoặc có lịch trình bận rộn.

Lê Nga