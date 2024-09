Ùn tắc 3 km trước phà Cát Lái

Nhiều tài xế "né" kẹt xe trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, chuyển lộ trình về hướng phà Cát Lái để qua TP HCM khiến bến phía Đồng Nai ùn tắc kéo dài, chiều 14/9.

Từ 15h, dòng ôtô nối dài khoảng 3 km trước bến Cát Lái trên đường Lý Thái Tổ, Đồng Nai, đa phần là xe 4-7 chỗ chờ phà qua TP HCM. Các xe nối đuôi nhau san sát, di chuyển chậm chạp. Càng về chiều, ôtô dồn đến bến phà mỗi lúc một đông, khu vực lại có mưa lớn khiến đi lại thêm khó khăn. Nhiều tài xế kiên nhẫn ôm vô- lăng, nhích từng chút.

Ôtô nối dài trên đường Lý Thái Tổ chờ qua phà Cát Lái, chiều 14/9. Ảnh: Gia Minh

"Tôi thường đi cao tốc để về TP HCM nhưng cầu Long Thành đang sửa chữa, gần đây thường xuyên kẹt xe nên hôm nay quyết định đi phà Cát Lái, không ngờ cũng chịu cảnh ùn tắc", anh Nguyễn Văn Phương, 37 tuổi, nói và cho biết đã chờ trước bến gần một giờ nhưng vẫn chưa qua được TP HCM.

Trước bến phà Cát Lái, nhân viên chia thành nhiều nhóm bán vé từ xa nhằm giãn dòng xe, trong khi ở các giao lộ CSGT cũng tăng cường đến phân luồng nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Các phà công suất lớn tại bến cũng hoạt động liên tục nhưng xe theo hướng từ Đồng Nai, Vũng Tàu về TP HCM tăng cao dẫn đến quá tải.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), cho biết hôm nay bến phà dự kiến đón hơn 50.000 lượt khách, tăng khoảng 10.000 so với ngày thường. Trong đó, lượng xe máy qua phà vẫn ở xấp xỉ như các dịp cuối tuần, nhưng ôtô tăng đột biến, khoảng 30%.

Dòng ôtô "chôn chân" dưới cơn mưa lớn chờ qua phà, chiều 14/9. Ảnh: Gia Minh

Theo đơn vị quản lý phà, nơi này có tối đa 8 phà, gồm hai chiếc loại 200 tấn, bốn chiếc 100 tấn, còn lại hai phà loại 60 tấn. Số phương tiện này vốn chưa đủ đáp ứng nhu cầu bình thường, nay ôtô tăng đột biến nên khó tránh khỏi tình trạng ùn ứ ở đầu bến.

Phà Cát Lái, cao tốc Long Thành - Dầu Giây và trục quốc lộ 51 - quốc lộ 1 là ba hướng đi chính từ khu vực Phan Thiết, Vũng Tàu, Đồng Nai qua TP HCM. Trong đó, tuyến cao tốc gần 10 ngày qua đang được sửa chữa khe co giãn trên cầu Long Thành, hướng từ Đồng Nai qua TP HCM nên nhiều tài xế chuyển qua các hướng khác để tránh kẹt xe. Trong khi trưa nay tại khu vực cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 lại xảy ra sự cố cuộn thép trên xe đầu kéo rơi xuống đường, khiến tình trạng ùn tắc lan rộng qua các hướng xung quanh.

CSGT được huy động phân luồng giảm ùn tắc trước bến phà Cát Lái, chiều 14/9. Ảnh: Gia Minh

Theo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý cao tốc Long Thành - Dầu Giây), việc sửa chữa khe co giãn trên cầu Long Thành là bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn do trước đó đã bị gãy thanh ray. Quá trình thi công mất khoảng 18 ngày, tức hôm 22/9 dự kiến sẽ xong, giúp giao thông trên tuyến ổn định trở lại.

"Những ngày gần đây mưa lớn thường xuất hiện vào buổi chiều gây khó khăn cho việc thi công nhưng nhà thầu đang cố gắng hoàn thành sửa chữa vượt tiến độ được duyệt", đại diện VEC E cho biết.

Gia Minh