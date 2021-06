Uma Thurman hẹn hò CEO

Diễn viên Uma Thurman đang tìm hiểu Justin B. Smith - CEO công ty truyền thông Bloomberg Media.

Hôm 19/6, New York Times xác nhận mối quan hệ, cho biết diễn viên 51 tuổi là khách mời đặc biệt trong buổi tiệc của gia đình Smith ở khu phố cao cấp Kalorama, Washington mới đây.

Justin B. Smith và Uma Thurman. Ảnh: FilmMagic, Wikipedia.

Smith sinh năm 1969, được The Hollywood Reporter vinh danh là một trong "35 người quyền lực nhất trong giới truyền thông New York" năm 2019. Ông tốt nghiệp Đại học Georgetown, từng là chủ tịch của Atlantic Media. Justin B. Smith đã thành lập Breaking Media, công ty đứng sau trang Fashionista và các cửa hàng kỹ thuật số khác. Hiện ông là giám đốc điều hành Bloomberg Media thuộc tập đoàn Bloomberg chuyên về tài chính, phần mềm, dữ liệu và truyền thông của Mỹ.

Uma Thurman trải qua nhiều mối tình. Năm 1990, cô kết hôn lần đầu với tải tử Gary Oldman, chia tay năm 1992. Năm 1998, cô cưới diễn viên Ethan Hawke, có con gái Maya Hawke (22 tuổi) và con trai Levon (19 tuổi). Cả hai hoàn tất ly hôn năm 2005, hai năm sau cô hẹn hò và đính hôn nhà tài chính người Pháp Arpad Busson. Cả hai có con gái chung Luna và chia tay năm 2014. Trước khi đến với Smith, cô hẹn hò kiến trúc sư Peter Sabbeth và chủ khách sạn Chateau Marmont - André Balazs.

Thời trang thảm đỏ của Uma Thurman Thời trang thảm đỏ của Uma Thurman. Video: WF.

Uma Karuna Thurman sinh năm 1970, là ngôi sao người Mỹ gốc Thụy Điển, ghi dấu với các phim: Dangerous Liaisons (1988), Pulp Fiction (1994), Gattaca (1997), Kill Bill, The Lord Of The Rings... Với vai diễn trong Pulp Fiction, Uma Thurma được đề cử giải Oscar hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc".

Họa Mi (theo People)