Ukraine tuyên bố triệt phá 'đường dây gián điệp của Nga'

Giới chức Ukraine bắt một nhân viên an ninh và các cựu quan chức tình báo nghi làm việc cho Nga, triệt phá "đường dây gián điệp quyền lực".

"Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã triệt phá mạng lưới gián điệp quyền lực do bộ phận phản gián quân sự thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hoạt động tại Ukraine điều hành", SBU ngày 6/2 thông báo.

5 người bị bắt với cáo buộc phản quốc gồm các cựu thành viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR), đơn vị tình báo đối ngoại và một đặc vụ SBU đang công tác.

Theo SBU, 5 nghi phạm này bị bắt quả tang khi chuyển cho FSB thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraine, công sự phòng thủ, dữ liệu cá nhân và những cơ sở năng lượng chiến lược.

An ninh Ukraine bắt một người bị nghi làm gián điệp cho Nga ngày 6/2. Ảnh: SBU

Nhóm này đã chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ gần thành phố Odessa ven Biển Đen, vị trí các bệ phóng rocket ở tỉnh Kharkov, hoạt động điều chuyển quân và phương tiện của Ukraine, theo văn phòng công tố Kiev.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine từng bắt một số người bị cáo buộc là điệp viên Nga hoặc chuyển thông tin chiến lược cho nước này sau khi xung đột bùng phát tháng 2/2022. SBU tháng 10/2023 tuyên bố phát hiện mạng lưới gián điệp lớn nhất từ đầu chiến sự và bắt 13 người bị cáo buộc làm việc với FSB.

Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), Nga xây dựng mạng lưới điệp viên quy mô lớn tại Ukraine từ trước chiến sự. Mạng lưới điệp viên này vẫn hoạt động sau khi xung đột bùng phát, "cung cấp thông tin tình báo ổn định cho lực lượng Nga", RUSI cho biết.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)