Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã dùng xuồng tự sát đánh trúng một tàu ngầm Nga neo đậu ở Novorossiysk, khiến nó bị hư hại nặng.

"Chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt, thiết lập 'cạm bẫy' trên biển tại cảng Novorossiysk. Lần đầu tiên trong lịch sử, các xuồng không người lái (USV) Sea Baby đã đánh trúng một tàu ngầm Nga, khiến nó hư hại nặng và bị loại khỏi biên chế", Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo ngày 15/12.

Video được SBU đăng tải có hình ảnh nhiều tàu chiến Nga đang neo ở cảng Novorossiysk và một tàu ngầm trong tình trạng nổi tại cầu cảng. Một vụ nổ lớn xuất hiện tại vị trí tàu ngầm, khiến nước văng tung tóe ra xung quanh.

Quân đội Nga chưa lên tiếng về thông tin. Novorossiysk là cửa ngõ hải quân quan trọng của Moskva trên Biển Đen, sau khi các đợt tập kích của Ukraine buộc các tàu Nga phải rút khỏi bán đảo Crimea.

Ukraine tuyên bố tập kích trúng tàu ngầm Nga Video tàu ngầm Nga ở Novorossiysk bị tập kích do SBU đăng tải ngày 15/12. Video: SBU

SBU cho biết chiến dịch do một đơn vị phản gián của cơ quan này phối hợp với hải quân Ukraine thực hiện, nhưng không nêu rõ sự việc xảy ra khi nào. Tàu ngầm Nga bị đánh trúng thuộc Đề án 636.3 lớp Varshavyanka, còn gọi là lớp Kilo, có khả năng mang 4 tên lửa hành trình Kalibr.

Tàu ngầm tấn công Đề án 636.3 Varshavyanka là phiên bản nâng cấp sâu, được phát triển riêng cho hải quân Nga. Tàu được hải quân Mỹ mệnh danh là "hố đen đại dương" nhờ khả năng ẩn mình trước các hệ thống trinh sát chống ngầm của NATO.

SBU ước tính chi phí của một tàu ngầm Kilo cải tiến này là 400 triệu USD, có thể lên đến 500 triệu USD trong bối cảnh Nga đang bị phương Tây áp lệnh trừng phạt.

Vị trí cảng Novorossiysk, Nga. Đồ họa: BBC

Xuồng tự sát không người lái Sea Baby được Ukraine phát triển sau khi Nga mở chiến dịch tại nước này năm 2022. Xuồng có chiều dài 6 m, vận tốc 90 km/h, tầm hoạt động 1.000 km, có thể mang theo lượng thuốc nổ nặng 850 kg. Phần thân được làm bằng chất liệu mà radar không thể phát hiện. Mỗi chiếc có giá khoảng 213.000 USD.

Ukraine hồi tháng 10 ra mắt bản nâng cấp của Sea Baby, có tầm hoạt động hơn 1.500 km và tải trọng 2 tấn, gần gấp đôi mẫu trước.

Sea Baby có vai trò quan trọng, giúp Kiev duy trì được cục diện trên Biển Đen. Hải quân Ukraine liên tục sử dụng USV này để tập kích Hạm đội Biển Đen của Nga, buộc Moskva phải chuyển lực lượng từ Crimea về Novorossiysk.

Như Tâm (Theo Kyiv Post, Defense Blog)