Ukraine tuyên bố lần đầu phá hủy thủy phi cơ săn ngầm Nga

Tình báo Ukraine tuyên bố tập kích và phá hủy hai thủy phi cơ Be-12 Nga tại Crimea, đánh dấu lần đầu mẫu máy bay này bị nhắm mục tiêu.

"Đơn vị đặc nhiệm 'Bóng ma' đã săn đuổi hai thủy phi cơ săn ngầm Be-12 trên lãnh thổ Crimea. Đây là lần đầu tiên dòng Be-12 bị phá hủy trong lịch sử", Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) thông báo hôm 22/9, thêm rằng một trực thăng Mi-8 cũng bị tập kích.

Video được công bố cho thấy thiết bị bay không người lái (drone) Ukraine nhắm tới trực thăng đa dụng Mi-8. Hình ảnh bị cắt khi drone di chuyển phía trên cánh quạt chính, chưa rõ thiết bị có đánh trúng và gây hư hại mục tiêu hay không.

Ở video thứ hai, drone Ukraine chúi xuống, hạ độ cao và mất tín hiệu khi còn cách thủy phi cơ Nga khá xa. Trong hình ảnh cuối cùng, drone tự sát duy trì đường bay ổn định trong lúc nhắm tới khoang động cơ bên phải chiếc Be-12, mất tín hiệu vài giây trước khi va chạm.

Ukraine nói thủy phi cơ săn ngầm Nga lần đầu bị hạ trong lịch sử Drone Ukraine tập kích hai thủy phi cơ Be-12 và một trực thăng Mi-8 Nga tại Crimea hôm 21/9. Video: GUR

GUR không đưa ra bằng chứng về thiệt hại của lực lượng Nga sau các đòn tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Thủy phi cơ Beriev Be-12 được phát triển từ những năm 1950 và cất cánh lần đầu năm 1960. Phi cơ sử dụng động cơ tua-bin cánh quạt, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ săn ngầm và tuần tra hàng hải tầm ngắn.

Ước tính 143 chiếc đã được chế tạo với tổng cộng 6 phiên bản khác nhau, từ máy bay quân sự cho đến biến thể chuyên làm nhiệm vụ giải cứu. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, phần lớn phi cơ Be-12 được cải hoán để phục vụ mục đích dân sự như cứu hỏa và tìm kiếm cứu nạn.

Tình báo phương Tây hồi năm 2023 mô tả thủy phi cơ Be-12 là một trong những khí tài chủ chốt với hoạt động tuần tra trên biển của Nga, cho rằng nhiệm vụ của nó là phát hiện sớm các loại xuồng không người lái tự sát Ukraine.

Ảnh vệ tinh chụp tháng 7/2022 cho thấy 7-8 máy bay Be-12 tại căn cứ không quân Kacha trên bán đảo Crimea, bên cạnh hai chiếc đã được tháo rời. Không rõ hiện còn bao nhiêu chiếc trong biên chế của không quân hải quân Nga.

Loạt thủy phi cơ Be-12 tại căn cứ Kacha trên bán đảo Crimea trong ảnh chụp vệ tinh tháng 7/2022. Ảnh: Planet Labs

Ukraine gần đây thường xuyên tập kích mục tiêu ở Crimea, trong nỗ lực làm suy yếu hạ tầng quân sự Nga tại bán đảo này. GUR hôm 21/9 tuyên bố phá hủy ba trực thăng Mi-8 và radar cảnh giới Nebo-U tại bán đảo, nhưng chỉ công bố ảnh vệ tinh cho thấy một phi cơ bị cháy.

Phạm Giang (Theo Business Insider, United24)