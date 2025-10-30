Ukraine tuyên bố gài bom xe ám sát hai trung tá Nga

Tình báo quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến hành hai vụ gài bom vào ôtô rồi kích nổ, khiến hai trung tá Nga thiệt mạng trên lãnh thổ.

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (GUR) ngày 29/10 tuyên bố đã tiến hành hai chiến dịch ám sát riêng biệt nhằm vào các sĩ quan Nga bị cáo buộc "phạm tội ác chiến tranh" trong thời gian tham chiến ở nước này. Hai vụ ám sát đều sử dụng cùng phương thức gài bom vào ôtô của mục tiêu.

Trong thông báo đầu tiên, tình báo Ukraine nói đã gài bom vào xe chở trung tá Veniamin Mazzherin, phó chỉ huy đơn vị quân cảnh Nga tại vùng Kemerovo, phía tây nam Siberia hôm 25/10. GUR công bố hình ảnh cho thấy một người cầm điều khiển từ xa, hướng về phía chiếc xe màu bạc đỗ bên đường trước khi nó phát nổ.

GUR tuyên bố ông Mazzherin đã thiệt mạng trong vụ nổ. Trung tá này bị Kiev cáo buộc từng tham gia "hành động tội ác chiến tranh và diệt chủng chống người Ukraine" tại thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Ukraine, trong giai đoạn đầu chiến sự năm 2022.

Tình báo quân đội Ukraine tung hình ảnh ám sát sĩ quan Nga tại Siberia, trong video ngày 29/10. Ảnh: GUR

Giới chức Ukraine từng cáo buộc lực lượng Nga có hành động "thảm sát" trong thời gian kiểm soát thị trấn Bucha, khiến hơn 450 thường dân thiệt mạng, trước khi rút lui vào cuối tháng 3/2022.

Nga phủ nhận cáo buộc "thảm sát dân thường" của Ukraine và phương Tây, cho rằng đây là những thông tin sai lệch do Kiev dàn dựng nhằm "bôi nhọ" Moskva và tạo cớ cho loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhắm vào Moskva.

Các đặc vụ của GUR cuối tuần qua cũng tiến hành một chiến dịch ám sát khác tại vùng Stavropol, thuộc khu vực Bắc Kavkaz, cách biên giới Ukraine hơn 500 km. Theo cơ quan này, một trung tá Nga cùng tài xế và trợ lý đã thiệt mạng khi chiếc xe của họ phát nổ gần làng Tambukan.

Video do GUR công bố cho thấy nhóm sĩ quan Nga lên nhiều phương tiện, trong đó một xe bất ngờ phát nổ khi di chuyển trên đường. Tình báo Ukraine cho biết họ đã phối hợp với một nhóm ly khai địa phương mang tên "Phong trào Giải phóng Kavkaz" để tiến hành vụ gài bom.

Cơ quan quốc phòng và an ninh Nga chưa bình luận về các sự việc trên.

Đây là hai vụ ám sát mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công mà tình báo Ukraine tiến hành nhằm vào giới chức quân đội và chính trị Nga ngay trên lãnh thổ nước này. Hồi tháng 4, tướng Yaroslav Moskalik thiệt mạng trong vụ đánh bom xe gần Moskva. Năm 2024, một tướng Nga bị cáo buộc "sử dụng vũ khí hóa học" ở Ukraine bị ám sát bằng bom gắn trong xe điện.

Thanh Danh (Theo CNN, TVP)