Ukraine tự chế tạo tên lửa đạn đạo mới

Fire Point, công ty Ukraine nổi tiếng với dòng Flamingo có tầm bắn 3.000 km, thông báo phát triển hai tên lửa đạn đạo mới.

Trong khuôn khổ Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế 2025 ở Ba Lan, công ty Fire Point của Ukraine hôm 4/9 cho biết đang phát triển hai tên lửa đạn đạo mới là FP-7 và FP-9 cùng một số hệ thống phòng không.

FP-7 được quảng bá là tên lửa có tầm bắn 200 km, vận tốc tối đa 5.400 km/h, trang bị đầu đạn nặng 150 kg với độ sai lệch mục tiêu 14 m. Quả đạn được khai hỏa từ bệ phóng trên mặt đất và bay được tối đa 250 giây.

Tên lửa FP-9 được cho là có thể tập kích sâu hơn trong lãnh thổ Nga nhờ có tầm bắn 855 km, bên cạnh vận tốc 7.917 km/h, trần bay 70 km, đầu đạn nặng 800 kg và độ sai lệch mục tiêu 20 m.

Một số chuyên gia quân sự nhận định mẫu tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine có hình dáng rất giống với đạn tên lửa phòng không S-300. Một số cho rằng đây là cách Ukraine hoán cải đạn S-300 thành tên lửa tấn công mặt đất và có thể được chỉnh sửa để quay lại thực hiện nhiệm vụ phòng không nếu cần thiết.

Hình ảnh giới thiệu về tên lửa đạn đạo mới của Fire Point tại triển lãm ở Ba Lan hôm 4/9. Ảnh: Militarnyi

Khác với tên lửa hành trình được trang bị động cơ phản lực và bay theo quỹ đạo tương đối phẳng, tên lửa đạn đạo sử dụng động cơ rocket và được phóng lên bầu khí quyển trước khi lao xuống mục tiêu với vận tốc rất cao.

Sau khi được thành lập vào năm 2023, Fire Point nhanh chóng trở thành một trong những nhà thầu chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, với sản phẩm nổi bật là dòng máy bay không người lái FP-1.

Hãng tháng trước công bố tên lửa hành trình Flamingo, cho biết nó có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bay 3.000 km. Tuy nó được quảng bá là vũ khí nội địa Ukraine, giới chuyên gia nhận định Flamingo rất giống tên lửa hành trình FP-5 được tập đoàn Milanion của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) công bố tại triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi hồi tháng 2.

Chuyên gia H. I. Sutton của Viện Hải quân Mỹ mô tả Fire Point là công ty "nằm dưới ô bảo trợ của Milanion", song không giải thích cụ thể.

Tên lửa Flamingo tại xưởng sản xuất của Fire Point hôm 14/8. Ảnh: AP

Hãng tin Kyiv Independent hôm 29/8 dẫn nguồn tin cho biết Cục Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đang điều tra Fire Point với cáo buộc "thổi phồng giá trị linh kiện và số lượng thiết bị bay không người lái bàn giao cho quân đội".

NABU cũng xem xét khả năng có liên hệ giữa Fire Point và Tymur Mindich, người đồng sáng lập studio truyền hình Kvartal 95 cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Fire Point xác nhận với Kyiv Independent rằng có một cuộc điều tra, song không coi đây là điều đáng lo ngại. Họ cũng bác bỏ cáo buộc của NABU, cho rằng động thái được tiến hành dựa trên tin đồn do đối thủ lan truyền, cũng như là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra quy mô lớn đối với hệ thống mua sắm quốc phòng của Ukraine.

NABU sau đó thông báo "không điều tra về tên lửa Flamingo", song không nói có điều tra công ty Fire Point hay không.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Militarnyi)