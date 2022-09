Ukraine tố UAV tự sát Nga tập kích kho đạn ở Odessa

Giới chức Ukraine cho biết UAV tự sát Nga tấn công các mục tiêu quân sự ở thành phố cảng miền nam Odessa, gây cháy lớn và nổ kho đạn.

Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine hôm nay cho biết hai máy bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng các mục tiêu quân sự ở thành phố cảng miền nam Odessa.

"Cư dân được sơ tán do đám cháy lớn và kho đạn bị kích nổ. Thông tin ban đầu cho thấy chưa có thương vong", quân đội Ukraine cho hay, nhưng không nói rõ chủng loại UAV được sử dụng trong vụ tấn công. Nga gần đây được cho là đã tiếp nhận nhiều UAV tự sát được sản xuất tại Iran.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

UAV Nga 'tấn công Odessa' UAV tự sát lao xuống mục tiêu ở Odessa, miền nam Ukraine, hôm 24/9. Video: Twitter/Archer83Able.

Odessa là cảng quan trọng bậc nhất của Ukraine ở Biển Đen, một trong những cửa ngõ để nước này xuất khẩu ngũ cốc. Thành phố Odessa nằm cách tỉnh miền nam Kherson do Nga kiểm soát khoảng 145 km.

Hàng loạt khu vực trọng yếu do Ukraine kiểm soát đã bị tập kích bằng UAV tự sát trong những ngày qua. Quân đội Ukraine hôm 24/9 cũng vớt được một UAV vũ trang tầm xa, nghi là mẫu Mohajer-6 do Iran sản xuất, ở vùng biển ngoài khơi Odessa.

Hàng loạt video trên mạng xã hội gần đây cho thấy UAV tự sát bay trên bầu trời Odessa. Andrii Ryzhenko, cựu đại tá hải quân từng phục vụ trong Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết một UAV tự sát đã đánh trúng sở chỉ huy hải quân ở Odessa.

Mảnh vỡ UAV tự sát Nga được tìm thấy ở Odessa, miền nam Ukraine, hôm 25/9. Ảnh: Reuters.

UAV đóng vai trò quan trọng trong chiến sự tại Ukraine, từ thực hiện nhiệm vụ tập kích mục tiêu đối phương đến trinh sát, chỉ điểm cho pháo binh.

Dù Moskva và Tehran phủ nhận, Ukraine và phương Tây cho rằng quân đội Nga đang vận hành nhiều loại UAV do Iran sản xuất trong chiến sự. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã phá hủy 6 "UAV tự sát của Nga do Iran cung cấp". Theo hình ảnh và video trên mạng xã hội, lực lượng Nga ở Ukraine đã sử dụng UAV tự sát có dòng chữ Geran-2, giống mẫu Shahed-136 do Iran sản xuất.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng UAV tự sát có thể giúp Nga đối phó với lực lượng phòng không mặt đất Ukraine, vốn gây nhiều khó khăn cho hoạt động của không quân Nga trong hơn 7 tháng chiến sự.

Cục diện chiến trường Ukraine sau 7 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

Các chỉ huy Ukraine cho hay Shahed-136 thường hoạt động theo biên đội hai chiếc để đối phó lưới phòng không và tăng tối đa sức hủy diệt, đồng thời thừa nhận các khẩu đội phòng không rất khó phát hiện Shahed-136 bởi chúng có kích thước bé và hoạt động ở độ cao rất nhỏ.

Vũ Anh (Theo Reuters)