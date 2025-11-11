Ukraine bắt đầu gắn các bó kim loại được ví như "giáp lông nhím" cho xe tăng và thiết giáp nhằm đối phó drone, tương tự biện pháp của Nga.

Video đăng trên mạng xã hội X hôm nay cho thấy một xe tăng chủ lực Ukraine với tháp pháo bọc giáp lồng, trên đó gắn những sợi kim loại chĩa ra ngoài. Quân nhân trong video mô tả đây là "tiến bộ mới" của lực lượng Ukraine, đồng thời kêu gọi người dân quyên góp cáp nhôm công nghiệp.

Theo truyền thông Ukraine, những sợi cáp này sẽ được hàn theo từng búi gồm khoảng 100 sợi để gắn lên giáp lồng. Mỗi phương tiện chiến đấu có thể được lắp tới 900 búi kim loại như vậy.

Ukraine sao chép ‘giáp lông nhím’ của xe tăng Nga Xe tăng lắp giáp lông nhím của Ukraine trong video đăng ngày 11/11. Video: X/Roy

Hình ảnh được Nga công bố hồi cuối tháng 10 cho thấy cuộc tiến quân của hai thiết giáp chở quân M113 Ukraine được gắn những búi kim loại dày đặc tương tự. Hàng loạt thiết bị bay không người lái (drone) tự sát của Nga sau đó lao vào mục tiêu, khiến cả hai xe bị cháy và hỏng, trong khi đơn vị bộ binh đi kèm dường như cũng chịu thiệt hại nặng khi rời xe.

"Bằng cách gắn thêm hàng nghìn 'sợi tóc' vào giáp lồng chống thiết bị bay không người lái (drone), Nga đã truyền cảm hứng để phía Ukraine làm điều tương tự", cây viết David Axe của trang Euromaidan Press cho hay.

Xe tăng và thiết giáp Nga bắt đầu được gắn các búi sợi kim loại hoặc thanh thép theo dạng lông nhím từ hồi tháng 5. Đây là biện pháp mới nhất nhằm đối phó drone tự sát góc nhìn thứ nhất, tương tự giáp lồng hay lưới thép trước đây. Các búi kim loại sẽ làm vướng drone hoặc phá hỏng cánh quạt để ngăn chúng lao vào xe, đồng thời kích hoạt dây kíp ở mũi phi cơ và khiến đầu đạn phát nổ trước khi chạm đến vỏ giáp.

Thiết giáp M113 Ukraine lắp giáp lông nhím Thiết giáp M113 Ukraine lắp giáp lông nhím bị drone Nga tập kích tại tỉnh Kharkov trong video đăng hồi tháng 10. Video: Lostarmour

Nhược điểm của giáp con nhím là làm tăng khối lượng xe, cản trở khả năng cơ động và quan sát xung quanh.

Dù vậy, Axe cho rằng mất đi khả năng cơ động chỉ là "cái giá rất nhỏ" so với lợi ích mà biện pháp này mang lại. Hồi tháng 7, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 28 Ukraine thừa nhận phải sử dụng khoảng 70 drone tự sát để phá hủy xe tăng Nga trang bị giáp lông nhím, do rất khó phát hiện điểm yếu để xuyên phá.

Khả năng chống chịu tốt giúp xe tăng, thiết giáp mang "giáp lông nhím" có thể đóng vai trò mở đường khi đi qua khu vực có nhiều drone đối phương, tạo điều kiện để xe chở bộ binh phía sau di chuyển đến vị trí an toàn.

Axe cho biết đây là biện pháp đang giúp lực lượng Nga giành được bước tiến trên chiến trường. Với phương tiện dẫn đường được gia cố giáp, Nga có khả năng chiếm được vị trí mới chỉ bằng một vài lính bộ binh, sau đó mới điều quân tiếp viện để củng cố và mở rộng khu vực kiểm soát.

Đây không phải lần đầu binh sĩ Ukraine sao chép những cải tiến từng bị chê bai của Nga. Quân đội Ukraine và nhiều chuyên gia phương Tây từng chế giễu giáp lồng và giáp mai rùa trên xe tăng Nga, trước khi chúng được Kiev áp dụng trên phương tiện của mình.

Phạm Giang (Theo Euromaidan Press, Forbes)