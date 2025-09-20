Ukraine ra mắt tàu lặn mang được 5 tấn thuốc nổ

Ukraine trình làng mẫu tàu lặn không người lái mới có khả năng mang tới 5 tấn thuốc nổ, đủ sức phá hủy các công trình lớn.

Truyền thông Ukraine ngày 19/9 đưa tin một tàu lặn không người lái do nước này tự sản xuất mang tên TOLOKA (TLK) mới đây được ra mắt tại triển lãm Brave1 Defense Tech Valley 2025 ở thành phố Lviv.

Nhà sản xuất trình làng ba biến thể của tàu lặn không người lái mang số hiệu TLK 1000, với chiều dài từ 4 đến 12 m, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 2.000 km và mang theo 5 tấn thuốc nổ.

Một biến thể tàu lặn không người lái TOLOKA được Ukraine trình làng tại triển lãm quân sự ở Lviv. Ảnh: RBC-Ukraine

Hồi cuối tháng hai, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng giới thiệu mẫu tàu lặn không người lái TOLOKA cho các đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh Hỗ trợ Ukraine. Ông lúc bấy giờ nhấn mạnh những vũ khí mới này có thể tấn công tàu chiến, hải cảng cũng như những mục tiêu chiến lược khác ở Nga.

Giới chuyên gia tin rằng mẫu tàu lặn không người lái TOLOKA có khả năng gây hư hại nghiêm trọng cho cả cầu Crimea, vì với tải trọng 5 tấn thuốc nổ, chúng hoàn toàn đủ sức phá hủy các công trình lớn.

Cơ quan An ninh Ukraine hồi đầu tháng 6 tuyên bố lần thứ ba tấn công cầu Crimea kể từ đầu xung đột bằng cách sử dụng tàu lặn không người lái mang thuốc nổ lao vào trụ cầu. Theo Defense Express, vẫn chưa rõ phần trụ cầu dưới nước bị hư hại thế nào, nhưng các chuyên gia cho rằng Ukraine đã sử dụng mẫu tàu lặn không người lái TLK 400, dài 4-6 m, đầu đạn 500 kg, trong cuộc tấn công.

Truyền thông trước đó đưa tin Ukraine đang thành lập một trung tâm quốc phòng mới mang tên Thành phố Quốc phòng với 25 công ty hàng đầu thế giới góp mặt. Các khoản đầu tư đang được rót vào việc sản xuất vũ khí nhằm cung cấp cho tiền tuyến.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cam kết nước này sẽ sản xuất được 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày trong tương lai gần. Ông nhấn mạnh điều này sẽ giúp ngăn chặn đáng kể những cuộc tập kích ban đêm bằng UAV của Nga.

Vũ Hoàng (Theo News Ukraine, AFP, Reuters)