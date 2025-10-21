Ukraine không chặn được loạt tên lửa Nga, hàng trăm nghìn người mất điện

Hàng trăm nghìn người ở tỉnh Chernihiv mất điện sau cuộc tập kích của Nga, không quân Ukraine thừa nhận để lọt toàn bộ tên lửa và hàng chục UAV.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo quân đội Nga đã tập kích nước này bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa phòng không S-300 hoán cải, cùng 98 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.

"Các đơn vị phòng không đã phá hủy và gây nhiễu 58 UAV tự sát và mồi bẫy Gerbera ở nhiều khu vực trên khắp đất nước. Các tên lửa và 37 phi cơ đã đánh trúng 10 địa điểm, mảnh vỡ từ máy bay bị bắn hạ cũng rơi xuống hai khu vực", cơ quan này cho hay.

Người dân Chernihiv tại điểm trú ẩn hôm 21/10. Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết mục tiêu tập kích là hạ tầng năng lượng tại tỉnh Chernihiv, miền bắc nước này, khiến hàng trăm nghìn người mất điện. Thành phố thủ phủ Chernihiv, có dân số khoảng 280.000 người trước khi xung đột bùng phát, và khu vực phía bắc của tỉnh mất điện hoàn toàn.

"Lực lượng ứng phó khẩn cấp tại Chernihiv chưa thể bắt đầu khôi phục mạng lưới điện do những đòn tập kích liên tục của UAV Nga", thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine có đoạn.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho biết hai tên lửa Iskander-M đã nhắm mục tiêu vào thao trường lục quân tại khu vực Goncharovskoye ở tỉnh Chernihiv, sau đó ít nhất 10 UAV tự sát Geran-2 cũng bay về hướng này.

Cơ sở trên từng nhiều lần bị tập kích trong quá khứ, gần nhất là hồi tháng 9. Lục quân Ukraine khi đó cho biết một thao trường đã hứng đòn tấn công hiệp đồng bằng tên lửa Iskander-M khiến một số binh sĩ thương vong, song không nêu địa điểm cụ thể. Truyền thông Ukraine nói đó là thao trường tại Goncharovskoye.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này cùng ngày cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 55 UAV của Ukraine, trong đó nhiều nhất là tại tỉnh Rostov. Tổng số lượng phi cơ Ukraine phóng và thiệt hại liên quan không được đề cập.

Tỉnh trưởng Rostov Yury Slyusar nói cuộc tập kích UAV quy mô lớn của Ukraine đã khiến hai dân thường bị thương, làm hư hại một số công trình dân sự.

Ngôi nhà bị hư hại tại tỉnh Rostov của Nga sau cuộc tập kích UAV Ukraine hôm 21/10. Ảnh: Lenta

Nga và Ukraine thường xuyên tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có các cơ sở năng lượng, bằng tên lửa hoặc UAV. Hai bên nhiều lần cáo buộc nhau tấn công hạ tầng dân sự, đồng thời khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của đối phương.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị hợp đồng để mua 25 hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ, trong nỗ lực đối phó những đòn tập kích tầm xa của Nga.

Dù vậy, các quan chức Ukraine và giới quan sát phương Tây cho biết Nga gần đây liên tục cải tiến tên lửa đạn đạo Iskander-M và siêu vượt âm Kinzhal, giúp chúng vượt qua được nhiều hệ thống phòng không phương Tây trong biên chế đối phương, trong đó có tổ hợp Patriot.

Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainska Pravda, Lenta)