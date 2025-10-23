Ukraine ra mắt bản nâng cấp của xuồng không người lái Sea Baby, có tầm hoạt động hơn 1.500 km và tải trọng 2 tấn, gần gấp đôi mẫu trước.

Hãng thông tấn Reuters hôm 22/10 cho biết phiên bản mới của xuồng không người lái Sea Baby được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố trong sự kiện ở địa điểm không được tiết lộ. Chúng được trình diễn trên mặt nước, trong đó người vận hành điều khiển từ xa nhờ hình ảnh truyền về trực tiếp.

"Ngoài sử dụng làm vũ khí tự sát, xuồng không người lái như Sea Baby còn có thể mang theo vũ khí để tấn công các mục tiêu khác", tướng Ivan Lukashevy, sĩ quan cấp cao của SBU, cho hay.

Ukraine khoe xuồng không người lái tầm hoạt động 1.500 km Drone Sea Baby phiên bản mới của Ukraine trình diễn trong video đăng ngày 22/10. Video: SBU

Quan chức SBU nói rằng một xuồng được gắn bệ súng máy tích hợp hệ thống ổn định bằng con quay hồi chuyển, có khả năng tự động tìm kiếm và nhận dạng mục tiêu. Chiếc còn lại được trang bị vũ khí hạng nặng như cụm ống phóng của pháo phản lực BM-21 Grad.

Tướng Lukashevych cho biết cả hai mẫu xuồng đều đã được thử nghiệm trong thực tế, thêm rằng chúng được tích hợp cơ chế tự hủy để ngăn đối phương tịch thu và nghiên cứu. Dù vậy, mục tiêu chính của dự án vẫn là thu hồi xuồng để tái sử dụng nhiều lần.

"Chúng tôi biết Nga đang tìm cách sao chép xuồng hải quân Ukraine và sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Ukraine. Đó là lý do lãnh đạo SBU Vasyl Maliuk khởi xướng ý tưởng chế tạo phương tiện chuyên đối phó xuồng không người lái được thiết kế trên cơ sở mẫu Sea Baby", tướng Lukashevych nói.

Đây là bước tiến mới nhất trong chương trình phát triển thiết bị không người lái (drone) của Ukraine. Loại khí tài ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột, thúc đẩy cả Moskva và Kiev chạy đua để dẫn trước đối phương.

Hai xuồng Sea Baby trong ảnh công bố hôm 22/10. Ảnh: SBU

Xuồng không người lái đã giúp Ukraine đạt thành công quan trọng về mặt quân sự trên Biển Đen. Chúng đã uy hiếp Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, phá hủy một số chiến hạm và hạn chế hoạt động của nhiều tàu khác, giúp Ukraine duy trì tuyến giao thương hàng hải đến châu Âu.

"Chúng tôi cần các tàu hàng tiếp tục ra khơi để giữ cho nền kinh tế không bị tê liệt", tướng Lukashevy nói.

SBU cho biết xuồng không người lái đã tập kích trúng 11 tàu hải quân Nga kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022. Mẫu Sea Baby cũng đã tham gia các chiến dịch tấn công nhằm vào cây cầu chiến lược nối giữa bán đảo Crimea và lãnh thổ lục địa Nga.

Phạm Giang (Theo Reuters)