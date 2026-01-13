Ukraine có thể đã dùng tên lửa 150.000 USD để chặn UAV Nga

Ảnh mới công bố cho thấy Ukraine dùng tổ hợp phòng không V2X Tempest để đối phó UAV Nga, dù Washington chưa thông báo chuyển vũ khí này cho Kiev.

Một tình nguyện viên Ukraine cuối tuần trước đăng ảnh tổ hợp phòng không tự hành Tempest ở địa điểm không xác định ngoài thực địa, cho biết nó được vận hành bởi không quân nước này. Các vạch màu xanh trên thân tên lửa cho thấy chúng là mô hình dùng trong huấn luyện, không phải đạn sẵn sàng chiến đấu.

Truyền thông Ukraine tiết lộ một số đơn vị đang được huấn luyện để sử dụng khí tài, chưa rõ số lượng tổ hợp sẵn sàng chiến đấu. Nhiều khả năng Ukraine chỉ nhận được một vài nguyên mẫu để thử nghiệm trong thực chiến, giúp thu thập dữ liệu để cải tiến sâu hơn.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Tempest trong ảnh đăng ngày 11/1. Ảnh: Militarnyi

Hình ảnh được công bố vài ngày sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc không quân Ukraine công bố video về hoạt động chiến đấu, cho thấy tổ hợp có hình dáng tương tự khai hỏa trong đêm. Tờ Kyiv Independent nói rằng tổ hợp Tempest khi đó đang đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Tempest được công ty quốc phòng V2X có trụ sở tại Virginia, Mỹ, ra mắt tại triển lãm của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA) hồi tháng 10/2025. Washington chưa thông báo cung cấp hệ thống này cho Kiev, cho thấy hoạt động chuyển giao đã được tiến hành bí mật.

Đây là hệ thống phòng không tầm ngắn, được thiết kế bằng cách gắn bệ phóng tên lửa AGM-114 Hellfire và radar lên khung gầm xe địa hình hạng nhẹ Can-Am Maverick X3. V2X cho biết Tempest có khả năng bắn hạ UAV tầm ngắn và tầm trung trong mọi điều kiện thời tiết.

Tổ hợp dường như trang bị radar chuyên chống UAV, hoạt động ở dải sóng mm để phát hiện mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa trong giai đoạn khởi tốc. "Mẫu radar này rất phù hợp để phát hiện mục tiêu cỡ nhỏ và di chuyển chậm, song tầm hoạt động hạn chế", biên tập viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Tempest sử dụng tên lửa AGM-114L Hellfire Longbow, biến thể dùng đầu dò radar sóng mm thay vì dẫn đường bằng laser như phần lớn phiên bản khác.

Tên lửa AGM-114L đã chứng minh hiệu quả khi đảm nhận vai trò chống UAV. Nó có tầm bay tối đa 8 km và mang đầu đạn nặng 20 kg, đủ sức phá hủy nhiều loại UAV. Không rõ mức giá cụ thể của mẫu AGM-114L, nhưng các phiên bản Hellfire có giá trung bình khoảng 150.000-200.000 USD mỗi quả.

Tổ hợp Tempest khai hỏa trong hình ảnh do quân đội Ukraine công bố hồi tuần trước. Ảnh: PvkCenter

Ngoài radar chỉ thị mục tiêu, Tempest còn được gắn cảm biến thụ động ở đuôi xe, giúp phát hiện tín hiệu vô tuyến từ UAV mà không để lộ vị trí tổ hợp. Ngoài nhiệm vụ chính là chống UAV, Tempest còn có thể đối phó trực thăng, một số tên lửa hành trình và máy bay cánh bằng.

"Bất kể tình trạng hiện tại và số lượng chuyển giao, Tempest rõ ràng là vũ khí được Ukraine quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh Nga sẽ tăng cường tấn công bằng UAV nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trong những tháng mùa đông", Rogoway nhận định.

Phạm Giang (Theo Militarnyi, War Zone)