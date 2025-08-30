Ukraine có đơn vị xe tăng Abrams thứ hai

Trung đoàn số 425 Ukraine thông báo đã vận hành M1 Abrams, trở thành đơn vị thứ hai của quân đội nước này sử dụng xe tăng do Mỹ chế tạo.

Trung đoàn Xung kích số 425 Skala ngày 29/8 thông báo đang vận hành xe tăng chủ lực M1 Abrams. Họ đang được triển khai đến mặt trận Pokrovsk, tham gia một số trận đánh khốc liệt nhất tại thành trì của Ukraine ở tỉnh Donetsk.

Việc tiếp nhận M1 Abrams khiến trung đoàn 425 trở thành đơn vị thứ hai trong quân đội Ukraine sử dụng mẫu xe tăng do Mỹ chế tạo. Trước đó, chỉ có Lữ đoàn Cơ giới số 47 Magura sử dụng loại này.

Theo biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, số xe tăng Abrams mà trung đoàn 425 vận hành là do Australia viện trợ. Australia tháng 10/2024 thông báo sẽ chuyển 49 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine, lô đầu tiên đã tới Ukraine vào tháng 7.

Xe tăng M1A1 Abrams của Australia chuẩn bị được đưa lên tàu để chuyển đến Ukraine ngày 7/5. Ảnh: BQP Australia

Biến thể M1A1 mà Australia viện trợ cho Ukraine được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, thiết bị ảnh nhiệt và hệ thống liên lạc tốt hơn so với mẫu nguyên bản, ngoài ra chúng còn có hệ thống định vị vệ tinh.

Động cơ tua bin khí trên xe tăng M1A1 của Australia được chỉnh lại để dùng dầu diesel, thay vì nhiên liệu máy bay JP-8 vốn là tiêu chuẩn của bản Mỹ. Điều này được đánh giá giúp đơn giản hóa công tác hậu cần cho Ukraine do nhiều thiết giáp và xe tăng của quân đội nước này dùng dầu diesel.

M1 Abrams được Mỹ phát triển năm 1972-1975. Mỹ vận hành mẫu xe tăng này từ năm 1980 tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120 mm, súng đồng trục 7,62 mm và súng 12,7 mm, có thể đạt vận tốc tối đa 67 km/h. Kíp lái của M1 Abrams có 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe.

Xe tăng M1 Abrams được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu cho một số nước không được trang bị những loại giáp như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông.

"Ukraine đã mất ít nhất 22 chiếc trong số 31 xe tăng M1 Abrams mà Mỹ viện trợ, theo thống kê của trang theo dõi thông tin tình báo nguồn mở Oryx", Altman cho biết. "Tổn thất về xe tăng Abrams mà Ukraine hứng chịu có thể còn cao hơn do Oryx chỉ thống kê những trường hợp có bằng chứng trực quan".

Vai trò của các loại xe tăng chủ lực, trong đó có M1 Abrams, đang bị thách thức trên chiến trường Nga - Ukraine, nơi drone hoạt động dày đặc. Các binh sĩ Ukraine phải lắp lưới thép cùng giáp phản ứng nổ Kontakt-1 lên xe tăng Abrams để tăng khả năng sống sót của phương tiện trước drone Nga.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)