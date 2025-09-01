Cảnh sát Ukraine cáo buộc Nga liên quan vụ ám sát cựu chủ tịch quốc hội Ukraine Andriy Parubiy, sau khi nghi phạm bị bắt.

Cảnh sát Ukraine hôm nay cho biết nghi phạm, người bị bắt sáng sớm cùng ngày, đã bắn ông Parubiy 8 phát trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Chúng tôi biết tội ác này không phải ngẫu nhiên xảy ra. Có dấu vết liên quan đến Nga. Tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine, Ivan Vygivsky, đăng trên mạng xã hội.

Ông cũng đăng kèm bức ảnh cảnh nghi phạm bị bắt, cho thấy người đàn ông cởi trần bị những người mặc quân phục vây quanh tại một căn hộ. Gương mặt của người này bị làm mờ.

Nghi phạm ám sát cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắt sáng 1/9. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Ukraine

Theo cảnh sát trưởng Vyhivskyi, nghi phạm đã cải trang thành nhân viên chuyển phát để thực hiện vụ tấn công, thậm chí còn kiểm tra chắc chắn nạn nhân đã chết mới rời khỏi hiện trường.

"Nghi phạm đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị, quan sát, lên kế hoạch và cuối cùng bóp cò. Chúng tôi chỉ mất 36 giờ để truy tìm và bắt nghi phạm", ông Vyhivskyi nói thêm.

Nga hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Cựu chủ tịch quốc hội Parubiy, 54 tuổi, bị sát hại khi đang đi bộ trên vỉa hè một con đường ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, hôm 30/8. Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy nghi phạm đứng phục sẵn tại hàng ôtô đang đỗ cạnh vỉa hè. Khi ông Parubiy bước qua, người này nhanh chóng áp sát từ phía sau, rút súng rồi bắn. Gây án xong, nghi phạm băng qua đường rồi bỏ trốn.

Ông Parubiy đóng vai trò nổi bật trong chính biến Maidan năm 2014. Sau khi tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, ông được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia dưới thời tổng thống Petro Poroshenko, tiếp đó là phó chủ tịch quốc hội và chủ tịch quốc hội Ukraine năm 2016-2019.

Theo truyền thông Nga, ông Parubiy bị Moskva truy nã từ năm 2023. Truyền thông Ukraine đưa tin ông từng sống sót sau một vụ ám sát bằng lựu đạn hồi năm 2014.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)