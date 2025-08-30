Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy nghi phạm áp sát, nổ nhiều phát súng vào cựu chủ tịch quốc hội Ukraine khiến ông thiệt mạng.

Truyền thông Ukraine hôm nay công bố video từ camera an ninh, cho thấy cựu chủ tịch quốc hội Andriy Parubiy, 54 tuổi, đang đi bộ trên vỉa hè một con đường ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine.

Nghi phạm đứng phục sẵn tại hàng ôtô đang đỗ cạnh vỉa hè. Khi ông Parubiy đi qua, người này nhanh chóng áp sát từ phía sau, rút súng rồi bắn cựu chủ tịch quốc hội Ukraine. Gây án xong, nghi phạm băng qua đường rồi bỏ trốn.

Khoảnh khắc cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn gục trên phố Khoảnh khắc cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn gục ở Lviv. Video: Strana

Đài Suspilne dẫn nguồn tin hành pháp cho biết nghi phạm mặc đồ giống như nhân viên giao hàng và đi xe đạp điện. Tên này đã bắn ông Parubiy 8 phát. Cảnh sát đã tìm thấy 7 vỏ đạn tại hiện trường.

Mạng xã hội Ukraine lan truyền hình ảnh về nghi phạm, nhưng giới chức Ukraine không bình luận về thông tin.

Hình ảnh được cho là nghi phạm sát hại cựu chủ tịch quốc hội Ukraine. Ảnh: AiF

Cảnh sát Lviv cho biết họ nhận tin báo về một vụ nổ súng ở quận Sykhivskyi vào khoảng trưa 30/8, nạn nhân là một quan chức chính trị có tiếng. Iryna Herashchenko, nghị sĩ đảng Đoàn kết châu Âu, sau đó xác nhận nạn nhân là ông Parubiy.

Thống đốc Lviv Maksym Kozytskyi cho biết giới chức đã mở chiến dịch truy lùng nghi phạm ở tỉnh này. Hiện chưa rõ danh tính và động cơ của nghi phạm.

Ông Andriy Parubiy phát biểu tại quốc hội Ukraine tháng 5/2019. Ảnh: AFP

Parubiy đóng vai trò nổi bật trong chính biến Maidan năm 2014. Sau khi tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, Parubiy được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia dưới thời tổng thống Petro Poroshenko, tiếp đó là phó chủ tịch quốc hội và chủ tịch quốc hội Ukraine năm 2016-2019.

Kể từ năm 2019, ông Parubiy là thành viên của đảng Đoàn kết châu Âu do ông Poroshenko thành lập.

Chủ tịch quốc hội đương nhiệm Ruslan Stefanchuk mô tả ông Parubiy là "người bảo vệ kiên định chủ quyền Ukraine". "Thay mặt quốc hội, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông Parubiy", ông Stefanchuk cho biết.

Như Tâm (Theo Kyiv Independent, RBC Ukraine)