Ukraine bổ nhiệm trùm tình báo làm Chánh văn phòng Tổng thống

Tổng thống Zelensky bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Budanov làm chánh văn phòng thay cho ông Yermak, người từ chức hồi tháng 11/2025.

"Tôi có cuộc gặp với ông Kyrylo Budanov và đề nghị ông ấy đảm nhiệm vai trò Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine", ông Volodymyr Zelensky đăng trên mạng xã hội X ngày 2/1.

Tổng thống Zelensky nhận định Ukraine hiện cần tập trung hơn vào vấn đề an ninh, phát triển lực lượng vũ trang và vấn đề ngoại giao của các cuộc đàm phán.

Ông cho rằng ông Budanov, người lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) từ năm 2020, "có kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực này và đủ năng lực để đạt kết quả".

"Tôi đã chỉ thị cho tân Chánh văn phòng Tổng thống phối hợp với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine và các lãnh đạo, cơ quan liên quan cập nhật và phê duyệt nền tảng chiến lược về quốc phòng và phát triển tiếp theo của đất nước", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Kyrylo Budanov ngày 2/1. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Ông Budanov, 39 tuổi, thay thế vị trí của Andriy Yermak, người từ chức hồi tháng 11/2025 sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) khám xét nhà ông vì liên quan đến một cuộc điều tra.

Truyền thông Ukraine đưa tin ông Yermak liên quan đến bê bối tham nhũng tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom. NABU cho hay phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao" chuyên nhận hối lộ từ các nhà thầu có hợp đồng với Energoatom, với số tiền lên tới 100 triệu USD.

Chánh văn phòng Andriy Yermak, 54 tuổi, là bạn thân của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước khi lãnh đạo Ukraine bắt đầu sự nghiệp chính trị. Ông cũng là người góp phần định hướng chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Zelensky năm 2019. Ông Yermak được bổ nhiệm làm chánh văn phòng vào năm 2020 và được xem là người có ảnh hưởng lớn trong chính phủ.

Ông Kyrylo Budanov tại Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 2/1. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Ông Budanov từng theo học tại Học viện Quân sự Odessa, tốt nghiệp năm 2007 và bắt đầu làm việc tại GUR. Năm 2014, ông tham gia chiến dịch tại vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, và bị thương nhiều lần.

Truyền thông Mỹ đưa tin ông Budanov dẫn đầu một toán đặc nhiệm Ukraine xâm nhập bán đảo Crimea năm 2016, song bị đặc nhiệm Nga phục kích và phải rút lui. Năm 2020, ông trở thành phó giám đốc một cơ quan thuộc GUR và được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan này vào tháng 8/2020.

Tháng 4/2023, tòa án quận Lefortovo ở Moskva, Nga phát lệnh truy nã ông Budanov với cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom cầu Crimea vào tháng 10/2022 khiến 5 người thiệt mạng. Tổng thống Zelensky tháng 2/2024 phong cho ông Budanov danh hiệu Anh hùng Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)