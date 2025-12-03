Ukraine bắt cựu binh Anh bị nghi làm sát thủ cho Nga

An ninh Ukraine bắt cựu binh Anh từng huấn luyện binh sĩ nước này với cáo buộc làm gián điệp cho Nga và thực hiện các vụ ám sát.

Cựu binh Anh Ross David Cutmore bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) bắt hồi tháng 10 với cáo buộc "nhận vũ khí và đạn dược từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhằm thực hiện các vụ ám sát có chủ đích trên lãnh thổ Ukraine", nhưng thông tin chỉ được các quan chức tình báo Ukraine công bố hôm 2/12.

Theo các quan chức Ukraine, Cutmore đến Kiev từ đầu năm 2024 để làm huấn luyện viên cho quân đội Ukraine và cựu binh Anh này từng đến Trung Đông công tác. Cutmore còn bị cáo buộc cung cấp thông tin về vị trí của các đơn vị vũ trang cho lực lượng Nga. Nếu bị kết án, người này có thể đối mặt án tù lên tới 12 năm và bị tịch thu tài sản cá nhân.

Ross David Cutmore trong ảnh công bố ngày 2/12. Ảnh: SBU

"Sau vài tháng làm huấn luyện viên quân sự, Cutmore ngừng công việc và đề nghị cung cấp thông tin cho tình báo Nga để kiếm tiền. Anh ta đăng quảng cáo lên nhiều nhóm mạng xã hội ủng hộ Moskva về điều này", thông cáo của SBU có đoạn.

SBU cho biết một sĩ quan FSB đã liên lạc với Cutmore và bắt đầu lên kế hoạch phá hoại quân đội Ukraine. Cựu binh Anh bị nghi cung cấp thông tin về huấn luyện viên nước ngoài đang làm việc trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Cutmore cũng bị cáo buộc tiết lộ tọa độ các thao trường của Ukraine ở khu vực phía nam và điều động tân binh tới đây để Nga tập kích. Tình báo Nga đã chuyển cho Cutmore hướng dẫn chế tạo thiết bị nổ, cùng vị trí cất giấu một khẩu súng ngắn và hai băng đạn.

Các nhân viên thuộc bộ phận phản gián của SBU đã bắt Cutmore trước khi cựu binh Anh kịp thực hiện kế hoạch, cơ quan này tuyên bố.

Ross David Cutmore. Ảnh: Telegraph

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ Ngoại giao Anh thông báo đang hỗ trợ lãnh sự cho một công dân nước này bị bắt tại Ukraine và duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền sở tại.

Văn phòng công tố quốc gia Ba Lan cùng ngày cáo buộc công dân Nga Mikhail Mirgorodsky, 28 tuổi, làm việc cho FSB và chỉ đạo mạng lưới gồm khoảng 30 thám báo và điệp viên hoạt động tại nước này từ năm 2023.

Mirgorodsky còn bị nghi tổ chức các vụ đốt phá, ra lệnh cho cấp dưới đánh đập và đe dọa người gốc Ukraine, Belarus tại Ba Lan, tài trợ cho hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, cũng như lên kế hoạch làm trật bánh một đoàn tàu tại Ba Lan vào năm 2023.

Nguyễn Tiến (Theo FT, AFP, AP)