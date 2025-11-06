UEFA bị gọi là mafia khi Barca thoát thua

BỉViệc VAR vào cuộc khước từ bàn của Club Brugge ở phút bù trận hòa Barca 3-3 ở lượt bốn Champions League khiến LĐBĐ châu Âu hứng bão chỉ trích.

Phút bù đầu tiên của hiệp hai, khi tỷ số đang là 3-3, Wojciech Szczesny nhận đường chuyền về trong vòng cấm. Thủ môn Ba Lan không phá, mà đỡ và làm động tác giả ngoặt bóng khi bị Romeo Vermant áp sát. Cầu thủ của Club Brugge chuồi bóng, va chạm nhẹ khiến Szczesny ngã xuống sân rồi sút vào lưới trống.

Romeo Vermant va chạm với Wojciech Szczesny rồi sút vào lưới trống, nhưng bị khước từ bàn cuối trận Club Brugge hòa Barca 3-3 ở lượt bốn vòng bảng Champions League. Ảnh: CBS

Trọng tài chính Anthony Taylor ban đầu công nhận bàn thắng, khiến các cầu thủ Brugge nhảy đè lên nhau ăn mừng. Nhưng nhận tư vấn từ tổ VAR, Taylor ra đường biên xem lại băng hình, xác định Vermant đã phạm lỗi với Szczesny và khước từ bàn.

Theo GiveMeSport, các CĐV chủ nhà trên sân Jan Breydel phẫn nộ với quyết định này, đồng loạt hô vang "Mafia! Mafia!" nhằm phản đối UEFA và tổ trọng tài.

Trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Marco van Basten cũng không hài lòng với quyết định của trọng tài. "Club Brugge đã bị cướp trắng trợn. Bàn ấn định tỷ số 4-3 lẽ ra phải được công nhận", trang Tribuna dẫn lời huyền thoại bóng đá Hà Lan. "Vermant không hề phạm lỗi với Szczesny. Thủ môn tự làm khó mình rồi giả vờ ngã. Rõ ràng đó không phải là một pha phạm lỗi".

Van Basten tiếc nuối và cho rằng phán quyết của trọng tài đã tước đi chiến thắng lịch sử của đội bóng Bỉ, trong trận đấu mà họ ghi ba bàn vào lưới Barca - thành tích chưa từng có của Brugge trước đại diện Tây Ban Nha kể từ năm 1969.

Romeo Vermant phàn nàn với trọng tài Anthony Taylor. Ảnh: AFP

HLV Nicky Hayen của Club Brugge xem trận hòa Barca 3-3 là "trang mới trong lịch sử châu Âu của CLB", nhưng thừa nhận vẫn băn khoăn về pha bóng gây tranh cãi cuối trận. "Đó là tình huống 50-50", ông nói. "Szczesny cố gắng ngoặt bóng và vô tình va vào Romeo. Trọng tài có thể thổi phạt, nhưng cũng hoàn toàn có thể công nhận bàn thắng. Dù sao, chúng tôi vẫn có quyền tự hào về màn trình diễn hôm nay".

Tuy nhiên, theo chuyên gia luật thi đấu Christina Unkel của kênh CBS Sports Golazo, tổ VAR đã làm đúng quy định. "Về mặt kỹ thuật, quyết định là chính xác", Unkel phân tích. "Từ góc quay cho thấy tiền đạo Brugge không chạm bóng trước, mà tác động vào thủ môn. Dù bản năng có thể mách bảo rằng Szczesny xử lý lúng túng và xứng đáng bị trừng phạt, nhưng khi có bằng chứng video rõ ràng như vậy, theo luật hiện hành, trọng tài buộc phải thổi phạt".

Trận này, Nicolo Tresoldi mở tỷ số cho Club Brugge, trước khi Ferran Torres gỡ hòa cho Barca. Sang hiệp hai, Carlos Forbs ghi cú đúp, xen giữa là pha lập công của Lamine Yamal. Đến phút 77, Christos Tzilos phản lưới khiến Club Brugge chỉ giành một điểm trên sân nhà.

Với kết quả hòa, Club Brugge đứng thứ 22 với 4 điểm, còn Barca đứng thứ 11 với 7 điểm - đều là vị trí phải đá play-off tranh vé vào vòng 1/8 Champions League.

Hồng Duy tổng hợp