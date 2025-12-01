UAV vũ trang đầu tiên trên thế giới diệt mục tiêu trên không

Phi cơ Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ phóng tên lửa hạ mục tiêu đang bay, đánh dấu lần đầu UAV làm điều này trong lịch sử thế giới.

Tập đoàn quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/11 thông báo máy bay không người lái (UAV) vũ trang mang tên Kizilelma đã khai hỏa tên lửa đối không ngoài tầm nhìn Gokdogan, trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật diễn ra hồi tuần trước.

Video được công bố cho thấy 5 tiêm kích F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia thử nghiệm. Phi cơ Kizilelma cất cánh cùng biên đội F-16, trong đó hai chiếc F-16D lần lượt chở theo CEO Baykar và CEO Aselsan, tập đoàn vũ khí có trụ sở ở thủ đô Ankara.

Tiêm kích không người lái lần đầu diệt mục tiêu trên không UCAV Kizilelma phóng tên lửa đối không trong cuộc thử nghiệm hôm 28/11. Video: Bayk

Máy bay Kizilelma mang theo hai tên lửa Gokdogan ở dưới cánh, sau đó phóng quả đạn dưới cánh phải nhằm vào UAV mô phỏng mục tiêu. Camera trên UAV mục tiêu cho thấy tên lửa Gokdogan lao đến ở khoảng cách gần, đủ để kích hoạt ngòi nổ cận đích trên quả đạn.

"Chúng ta đã mở ra chương mới trong lịch sử hàng không", tướng Ziya Cemal Kadioglu, tư lệnh không quân Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố. Ông thêm rằng tên lửa Gokdogan được dẫn đường bằng radar và đạt độ chính xác tuyệt đối trong cuộc thử nghiệm.

Đây được coi là lần đầu UAV phóng tên lửa đối không và diệt mục tiêu bay, do phần lớn UAV trên thế giới được thiết kế chủ yếu để làm nhiệm vụ trinh sát và tấn công mặt đất. Kizilelma đã vượt mặt dòng MQ-28A của Boeing Defense Australia, dự kiến thử nghiệm khai hỏa tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM trong tháng 12.

Kizilelma là UAV phản lực đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế để làm nhiệm vụ đối không và đối đất. Nó sở hữu năng lực tàng hình và khả năng cơ động cao, dự kiến đảm nhiệm những vai trò thường được giao cho phi cơ có người lái, đồng thời giảm chi phí và rủi ro vận hành.

Chiến đấu cơ không người lái Kizilelma trong cuộc thử nghiệm hôm 28/11. Ảnh: X/Defence Turk

Máy bay được trang bị một động cơ tua-bin phản lực cánh quạt, có khối lượng cất cánh tối đa 6 tấn và mang theo tối đa 1,5 tấn vũ khí ở giá treo bên ngoài và trong thân. Phi cơ được tích hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống chỉ thị mục tiêu quang - điện tử và đường truyền dữ liệu tầm xa.

Phi cơ có thể sử dụng nhiều loại vũ khí thông minh do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, trong đó có tên lửa Gokdogan đạt tầm bắn hơn 65 km.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Kizilelma sẽ đóng vai trò nòng cốt trong đội máy bay hoạt động trên soái hạm TCG Anadolu, bên cạnh UAV đa năng Bayraktar TB-3. Mẫu phi cơ này dự kiến cũng được triển khai trên tàu sân bay lớp MUGEM đang được Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

Phạm Giang (Theo Aviationist, Naval News)