UAV trinh sát Mỹ bay sâu gần 1.000 km vào không phận Mexico

Máy bay MQ-9 Mỹ tiến sâu gần 1.000 km và quần thảo trên không phận Mexico, giữa lúc Washington đẩy mạnh chiến dịch chống các băng đảng ma túy.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay dân sự FlightRadar24 cho thấy máy bay không người lái (UAV) trinh sát MQ-9 Reaper với mã hiệu TROY701 của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) hôm 13/8 bay sâu khoảng 965 km vào vùng trời Mexico.

UAV sau đó quần thảo tại khu vực phía tây Mexico City. Khoảng 6 tiếng sau khi cất cánh, chiếc MQ-9 tắt bộ thu phát tín hiệu và biến mất khỏi hệ thống theo dõi trực tuyến.

Omar Garcia Harfuch, lãnh đạo Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico, cho biết chiếc MQ-9 hoạt động theo yêu cầu của chính phủ nước này, song không cung cấp thêm chi tiết. CBP chưa bình luận về thông tin.

Đường bay của UAV Mỹ mang mã hiệu TROY701 hôm 13/8. Đồ họa: FlightRadar24

Theo giới phân tích, khu vực UAV MQ-9 quần thảo tại Mexico là địa bàn hoạt động của La Nueva Familia Michoacana (LNFM), băng đảng khét tiếng từng bị Washington trừng phạt vào năm 2021 do vận chuyển lượng lớn fentanyl và ma túy tổng hợp vào Mỹ.

Giới chức Mỹ hồi tháng 4 truy nã hai anh em thủ lĩnh của LNFM, treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin để bắt Johnny Hurtado Olascoaga và 3 triệu USD đối với Jose Alfredo Hurtado Olascoaga.

"Dựa trên định vị địa lý, chiếc MQ-9 hoạt động ở nơi LNFM hiện diện dày đặc và UAV rất có thể nhắm tới mục tiêu giá trị cao hoặc những địa điểm liên quan đến nhóm này", Natsecboogie, nhóm phân tích nguồn mở chuyên theo dõi các băng đảng và nhóm vũ trang, nhận định.

Stefano Ritondale, giám đốc phụ trách tình báo của công ty Artorias, thừa nhận rất khó đánh giá mục tiêu chính xác của chiếc MQ-9. "Có khả năng UAV nhắm tới thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo của một băng đảng, đặc biệt là LNFM, hoặc ai đó nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất", ông nói.

Howard Altman, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nêu giả thuyết UAV MQ-9 có thể tới khu vực này để chuẩn bị cho chiến dịch đa quốc gia quy mô lớn, với sự phối hợp của nhiều cơ quan Mỹ và Mexico. Những chiếc Reaper của Mỹ từng hoạt động trong không phận Mexico với sự chấp thuận của nước này, song các chuyến bay như vậy không phổ biến.

UAV MQ-9 của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ. Ảnh: CBP

CBP đang sở hữu ba chiếc MQ-9 không trang bị vũ khí, nhưng giữ nguyên hệ thống trinh sát hiện đại gồm radar khẩu độ tổng hợp, cảm biến quang - điện tử và hồng ngoại.

Chuyến bay diễn ra một tuần sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã "bí mật ký chỉ thị cho Lầu Năm Góc để triển khai hoạt động quân sự nhằm vào một số băng đảng ma túy Mỹ Latin bị Washington coi là khủng bố".

Chỉ thị được coi là bước đi quyết liệt nhất của chính quyền Trump trong chiến dịch chống lại các băng đảng ma túy, cung cấp cơ sở cho khả năng mở chiến dịch trên biển và trên lãnh thổ nước ngoài nhằm vào các tổ chức đó.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)