Thái Lan cho biết UAV DP-20 nước này bị rơi xuống lãnh thổ Campuchia vì "mất kiểm soát" và đang điều tra nguyên nhân sự việc.

Liên quan thông tin Campuchia tuyên bố đã phá hủy một máy bay không người lái (UAV) trinh sát Thái Lan hôm 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit ngày 19/12 cho biết phi cơ bị rơi là mẫu DP-20, hay D-eyes 04.

Ông lưu ý rằng Campuchia sở hữu vũ khí phòng không và không thể tránh khỏi một số tổn thất trong xung đột, dù có tiến hành các biện pháp phòng ngừa.

Trung tâm Báo chí Chung về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau đó cho biết UAV DP-20 bị "mất kiểm soát" vào tối 17/12 và rơi xuống thành phố Poipet tại Campuchia. Lần cuối thu được tín hiệu từ phi cơ là ở vị trí cách Poipet khoảng 10 km về phía đông.

Quân đội Thái Lan đang điều tra nguyên nhân khiến UAV mất kiểm soát, có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Sau khi có kết luận rõ ràng, thông tin này sẽ được sử dụng để cải thiện và nâng cao hiệu suất của máy bay khi tham gia các hoạt động trong tương lai.

UAV Thái Lan rơi tại Campuchia Hiện trường được cho là UAV Thái Lan rơi tại Campuchia trong video đăng ngày 19/12. Video: Khmer Times

Trong khi đó, trang Khmer Times của Campuchia cho biết một UAV trinh sát cỡ lớn của quân đội Thái Lan đã rơi và bốc cháy ở khu dân cư tại thành phố Poipet vào tối 18/12, sau khi đô thị gần biên giới này bị các tiêm kích F-16 của Bangkok tấn công trước đó cùng ngày. Phi cơ được cho là đã bị ngọn lửa phá hủy hoàn toàn.

Theo Trung tâm Báo chí Chung về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, UAV DP-20 được Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc phòng Thái Lan phát triển và hiện trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm. Nó đang được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của lục quân Thái Lan.

Vật thể được cho là xác UAV Thái Lan tại Campuchia trong ảnh đăng ngày 19/12. Ảnh: Thairath

Truyền thông Thái Lan cho biết DP-20 có sải cánh 13,4 m, chiều dài 6,5 m, được làm bằng vật liệu composite, trọng lượng cất cánh tối đa 750 kg. Nó có vận tốc hành trình 150-180 km/h, thời gian hoạt động tối đa 20 giờ, trần bay hơn 6.000 m.

Phi cơ được trang bị camera quang học - hồng ngoại hiệu suất cao, có khả năng ghi hình cả ngày lẫn đêm, đồng thời lắp được radar khẩu độ tổng hợp (SAR) để phát hiện mục tiêu khi trời nhiều mây hoặc có mưa. UAV có thể đảm nhận nhiệm vụ do thám, trinh sát, giám sát, thu thập mục tiêu và cứu hộ cứu nạn.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát vào ngày 7/12 và đến nay vẫn diễn ra căng thẳng. Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau leo thang xung đột, yêu cầu đối phương ngừng bắn trước.

