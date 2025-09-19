UAV tàng hình 'lớn thứ nhì Trung Quốc' lộ diện trên ảnh vệ tinh

Ảnh vệ tinh thương mại chụp căn cứ thử nghiệm tại Tân Cương cho thấy UAV tàng hình mới, được đánh giá là lớn thứ hai của Trung Quốc.

Ảnh vệ tinh thương mại của Planet Labs chụp căn cứ thử nghiệm Mã Lan tại khu tự trị Tân Cương hồi tháng trước, được chuyên trang quân sự Mỹ War Zone phân tích hôm 18/9, cho thấy máy bay không người lái (UAV) với thiết kế cánh bay kiểu "cánh diều gấp khúc" nằm ở cuối đường băng.

UAV trong ảnh có màu đen và sải cánh khoảng 42 mét. Phi cơ dường như được trang bị một cửa hút gió nằm ở chính giữa phía trước và cửa xả khí thẳng phía sau. Dưới mép ngoài cánh UAV có bóng đổ bất thường, dường như là phương tiện hoặc thiết bị nằm trên đường băng.

UAV trong ảnh chụp căn cứ thử nghiệm Mã Lan, Tân Cương, Trung Quốc ngày 14/8. Ảnh: Planet Labs

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

So với mẫu CH-7 xuất hiện cuối năm ngoái, UAV mới có phần mũi rộng và dài hơn, cùng một số khác biệt nhỏ về hình dáng và kích thước. Joseph Trevithick, biên tập viên của War Zone, đánh giá đây là mẫu phi cơ lớn thứ hai trong số các loại UAV mà Trung Quốc chế tạo.

"Nó ứng dụng thiết kế gần giống UAV tầm cao CH-7, rất có khả năng là biến thể cải tiến của mẫu máy bay này. CH-7 phù hợp cho hoạt động thu thập thông tin tình báo, trinh sát và giám sát, song cũng có thể đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu", chuyên gia Mỹ nêu quan điểm.

UAV mới xuất hiện tại căn cứ Mã Lan và CH-7. Ảnh: Planet Labs, War Zone

Theo Trevithick, UAV tại căn cứ Mã Lan có một số điểm tương đồng với đồ họa mô phỏng UAV tầm cao và bay xa như RQ-180 của hải quân Mỹ. Thiết kế cánh diều gấp khúc từng được dùng trong các chương trình máy bay khác của Mỹ như UAV X-47B và minh họa cho oanh tạc cơ B-3.

"Trung Quốc đang phát triển nhiều loại UAV kiểu cánh bay để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Đây là lĩnh vực được đầu tư mạnh trong ngành hàng không Trung Quốc, cũng như có sự tham gia sâu rộng của giới chuyên gia", Trevithick nói.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)