UAV tàng hình cỡ lớn CH-7 của Trung Quốc lần đầu cất cánh trong chuyến bay thử tại cơ sở dường như nằm ở tỉnh Thiểm Tây.

Truyền thông Trung Quốc ngày 15/12 công bố video máy bay không người lái (UAV) tàng hình cỡ lớn CH-7 cất hạ cánh trong chuyến bay thử đầu tiên. Chiếc CH-7 có màu vàng của lớp sơn nền, chưa được sơn hoàn thiện, do đang thử nghiệm. Trên mũi và cánh phi cơ có các thiết bị thu thập dữ liệu chuyến bay.

UAV còn có một cụm thiết bị nằm dưới thân gần càng đáp phía sau, có thể là hệ thống kết nối với trạm điều khiển mặt đất. Theo biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cụm thiết bị này có thể được tháo bỏ sau khi CH-7 hoàn tất giai đoạn thử nghiệm.

Cơ sở diễn ra hoạt động thử nghiệm được cho là sân bay ở huyện Bồ Thành, tỉnh Thiểm Tây.

UAV tàng hình cỡ lớn Trung Quốc lần đầu bay thử Nguyên mẫu UAV CH-7 cất cánh trong video công bố ngày 15/12. Video: X/Clash Report

Một số chuyên gia phương Tây từng nhận định CH-7 có khoang chứa vũ khí kích thước lớn trong thân, song hình ảnh mới công bố không cho thấy rõ điều này. Thay vào đó, gần càng đáp sau dường như có hai khoang dài và nhỏ.

"Các khoang này có thể chứa vũ khí cỡ nhỏ, cho thấy tấn công mục tiêu là nhiệm vụ thứ cấp của CH-7. Phi cơ này sẽ chủ yếu phục vụ hoạt động thu thập thông tin tình báo, trinh sát và giám sát", Newdick đánh giá.

CH-7 do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) chế tạo, là mẫu UAV chuyên hoạt động ở độ cao lớn và trong thời gian dài, được tối ưu để xâm nhập hoặc di chuyển gần không phận đối phương.

Mỗi chiếc có chiều dài khoảng 10 m, khối lượng cất cánh tối đa 10 tấn, tốc độ tối đa hơn 900 km/h và hoạt động liên tục trong 15 tiếng. Truyền thông Trung Quốc hồi đầu năm cho biết CH-7 đã trải qua thử nghiệm và chương trình phát triển hoàn thành trong năm 2024.

Nguyên mẫu CH-7 cất cánh trong ảnh công bố ngày 15/12. Ảnh: War Zone

Trung Quốc ra mắt mô hình UAV tàng hình CH-7 tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2018, máy bay có thiết kế gần giống UAV vũ trang X-47B của Mỹ. Tới năm 2022, CASC trưng bày mô hình CH-7 mới, với cánh được thiết kế lại và cửa hút gió phía trước lớn hơn.

Nguyên mẫu CH-7 từng xuất hiện trong video công bố tháng 11/2024, ghi lại cảnh phi cơ đang đỗ và di chuyển trên đường lăn, song không cất cánh.

"Chương trình CH-7 sẽ cung cấp cho Trung Quốc mẫu UAV tàng hình đa năng với tiềm năng xuất khẩu. CH-7 là bằng chứng cho thấy những tiến bộ mà Trung Quốc đạt được trong lĩnh vực UAV, đặc biệt là nỗ lực phát triển phi cơ tàng hình", Newdick nhận xét.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, CCTV)