UAV nghi của Nga bay lạc sang Thổ Nhĩ Kỳ

UAV trinh sát được cho là mẫu Orlan-10 của Nga bay lạc, rơi xuống gần khu dân cư ở vùng tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/10 thông báo phát hiện một máy bay không người lái (UAV) không mang vũ khí, được cho là phi cơ trinh sát Orlan-10 của Nga, rơi ở cánh rừng gần khu dân cư Cubuklubala thuộc tỉnh Kocaeli.

Chưa rõ máy bay xuất phát từ đâu và nguyên nhân khiến nó bay lạc vào Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh hiện trường cho thấy chiếc Orlan-10 còn tương đối nguyên vẹn, phần cánh bị gãy khi tiếp đất. Đuôi phi cơ sơn ngôi sao màu đỏ và số hiệu 16333.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Xác UAV Orlan-10 của Nga gần khu dân cư Cubuklubala, tỉnh Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/12. Ảnh: X/Clash Report

Ismail Bayhan, một trong hai người phát hiện UAV, cho biết ông nhìn thấy phi cơ trên không trong lúc ra đồng ngày 17/12. Phi cơ sau đó đâm vào rặng cây và rơi xuống đất. Ông Bayhan sau đó kể lại với trưởng thôn Muharrem Khaliz, hai người vào rừng và tìm thấy phi cơ.

Orlan-10 do Trung tâm Công nghệ Đặc biệt (STC) ở Saint Petersburg thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, tìm kiếm cứu hộ, huấn luyện chiến đấu, gây nhiễu và phát hiện tín hiệu vô tuyến.

Phi cơ có khối lượng cất cánh tối đa 15 kg, mang theo được 6 kg thiết bị, trang bị dù để thu hồi sau khi kết thúc nhiệm vụ. Orlan-10 có tốc độ tối đa 150 km/h, tầm bay 600 km, bán kính chiến đấu 110 km, trần bay 5.000 m và thời gian hoạt động lên tới 16 tiếng.

Khung thân máy bay được làm từ vật liệu composite, giúp giảm khối lượng rỗng và diện tích phản xạ radar.

Vị trí khu dân cư Cubuklubala, Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Mẫu UAV này được đánh giá là có thiết kế không quá phức tạp, giá rẻ và dễ vận hành. Orlan-10 có thể bay ngoài tầm bắn của những khẩu đội phòng không sử dụng súng máy, trong khi sử dụng các tổ hợp tên lửa để hạ chúng thường quá tốn kém.

Orlan-10 thường triển khai theo nhóm 2-3 chiếc. UAV thứ nhất làm nhiệm vụ trinh sát ở độ cao 1.000-1.500 m, chiếc thứ hai mang thiết bị tác chiến điện tử để gây nhiễu, phi cơ còn lại làm nhiệm vụ chuyển tiếp dữ liệu về đài điều khiển.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Anadolu)