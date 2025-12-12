UAV Thiên Cửu của Trung Quốc, có khả năng mang hàng chục drone con trong thân, lần đầu cất cánh trong chuyến bay thử tại tỉnh Thiểm Tây.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) cho biết máy bay không người lái Thiên Cửu lần đầu cất cánh trong chuyến bay thử ngày 11/12 tại huyện Bồ Thành, tỉnh Thiểm Tây. Mẫu phi cơ này được ra mắt tại triển lãm hàng không Chu Hải hồi tháng 11/2024.

Theo AVIC, máy bay không người lái (UAV) Thiên Cửu có tốc độ tối đa 700 km/h, trần bay 15.000m, tầm bay khoảng 7.000 km và thời gian hoạt động liên tục lên đến 12 tiếng. Phi cơ dài hơn 16 m, có sải cánh 25 m, tải trọng tối đa khoảng 6 tấn. UAV có khoang chứa hàng dạng mô-đun cỡ lớn để phục vụ nhiều nhiệm vụ, trong đó có hệ thống chứa hàng chục drone cỡ nhỏ.

'UAV mẹ - con' Trung Quốc lần đầu bay thử UAV Thiên Cửu trong chuyến bay thử tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 11/12. Video: X/Dragon Wong

Thiên Cửu sử dụng một động cơ tua-bin phản lực bố trí ở mặt trên gần đuôi, phía dưới là cánh có độ vát rất nhỏ, cùng cánh đuôi dạng chữ H. Nguyên mẫu Thiên Cửu được trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải năm ngoái có 4 giá treo dưới mỗi cánh, có thể lắp tên lửa đối không tầm trung PL-12, tên lửa hành trình TL-17 và bom dẫn đường chính xác.

UAV có cụm cảm biến dưới mũi, thường là camera quang - điện tử và hồng ngoại. Ngoài ra, vị trí này cũng là nơi lắp thiết bị chiếu laser để dẫn đường cho vũ khí chính xác.

"Thiên Cửu có thiết kế như kết hợp giữa cường kích A-10 và OV-10 của Mỹ. Càng đáp trông rất chắc chắn, cho phép UAV hoạt động ở sân bay dã chiến với đường băng gồ ghề", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Trevithick cũng đánh giá Thiên Cửu có kích thước lớn hơn đáng kể so với các loại UAV vũ trang trên thế giới hiện nay.

UAV Thiên Cửu trong chuyến bay thử tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 11/12. Ảnh: X/Rupprecht Deino

AVIC cho biết UAV Thiên Cửu còn có khả năng vận chuyển hàng hóa đến các khu vực xa xôi, phục vụ hoạt động cứu trợ thiên tai, khảo sát địa lý và lập bản đồ tài nguyên.

"Điều đáng chú ý là AVIC tập trung mạnh vào nhiệm vụ phi quân sự của Thiên Cửu, cho thấy sự đan xen giữa lĩnh vực dân sự và quân sự trong ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc", Trevithick nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)