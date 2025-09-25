UAV Houthi vượt qua Vòm Sắt Israel, khiến hơn 20 người bị thương

Tổ hợp Vòm Sắt phóng tên lửa nhưng không chặn được UAV Houthi trên bầu trời thành phố Eilat của Israel, dẫn tới vụ nổ làm 22 người bị thương.

Giới chức Israel cho biết máy bay không người lái (UAV) của Houthi ngày 24/9 lao xuống khu thương mại ở thành phố Eilat, miền nam nước này, khiến 22 người bị thương, phần lớn do trúng mảnh vỡ. Trong số nạn nhân có hai người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch.

Video do người dân địa phương ghi hình cho thấy UAV bay thấp trong lúc còi báo động và một tiếng nổ vang lên, dường như là tên lửa phòng không kích hoạt. Phi cơ sau đó lao trúng một tòa nhà và tạo ra vụ nổ lớn.

Vòm sắt bỏ lọt UAV Houthi tập kích thành phố miền nam Israel UAV Houthi lao xuống thành phố Eilat, miền nam Israel ngày 24/9. Video: Times of Israel

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó thừa nhận nỗ lực đánh chặn UAV thất bại, dù tổ hợp phòng không Vòm Sắt triển khai ở Eilat đã khai hỏa hai tên lửa. IDF cũng lưu ý rằng còi báo động không kích đã kích hoạt theo đúng quy trình.

Điều tra sơ bộ của không quân Israel cho thấy lực lượng phòng không đã phát hiện UAV quá muộn, tổ hợp Vòm Sắt không hạ được mục tiêu có thể do phi cơ bay thấp. Không quân Israel cũng không kịp điều động trực thăng hoặc tiêm kích để bắn hạ phi cơ Houthi.

"Chúng tôi sẽ điều tra sự việc, rút kinh nghiệm và cải thiện", tư lệnh không quân Israel Tomer Bar cho hay và khẳng định UAV không phải mối đe dọa mới đối với Eilat.

Yahya Saree, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, thông báo lực lượng này đã phóng hai UAV nhằm vào thành phố Eilat. Ông tuyên bố chiến dịch thành công, nhấn mạnh lưới phòng không Israel đã không thể chặn được đòn tập kích.

"Đây là chiến dịch thành công thứ hai trong 24 giờ qua. Đơn vị UAV của Houthi ngày 23/9 cũng phóng loạt phi cơ nhằm vào các mục tiêu tại Eilat và Beersheba", ông Saree nói, cảnh báo rằng nhóm vũ trang Yemen sẽ tiếp tục tập kích Israel tới khi nào nước này dừng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

Vị trí thành phố Eilat. Đồ họa: AFP

Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel, Al Jazeera, AP)