UAV Houthi vượt lưới phòng không, đánh trúng sân bay Israel

UAV Houthi tập kích sân bay Ramon ở miền nam Israel, làm một người bị thương và khiến cơ sở này ngừng hoạt động trong hai giờ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay tuyên bố đã đánh chặn 3 máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ Yemen, trong đó hai chiếc bị bắn rơi bên ngoài không phận Israel, nhưng không công bố vị trí của máy bay thứ ba.

Quân đội Israel sau đó thừa nhận UAV thứ tư đã "rơi xuống khu vực sân bay Ramon", thêm rằng còi báo động tại khu vực không được kích hoạt và giới chức đang tìm hiểu nguyên nhân. Cơ quan quản lý sân bay Ramon thông báo UAV đã đâm vào sảnh đến, khiến họ phải đóng cửa cơ sở này. Lệnh đình chỉ được gỡ bỏ sau khoảng 2 giờ.

Sân bay miền nam Israel trúng UAV Houthi Khói bốc lên tại sân bay Ramon sau khi đòn tập kích UAV ngày 7/9. Video:X/ Mench OSINT

Magen David Adom, cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia của Israel, cho biết một người đàn ông 62 tuổi và một phụ nữ 53 tuổi bị thương vì mảnh vỡ, nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng.

Hizam al-Assad, quan chức chính trị của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, sau đó tuyên bố "chiến dịch trả thù thậm chí còn chưa bắt đầu, những gì chờ đợi Israel sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều".

Houthi từng tuyên bố sẽ đáp trả vụ không kích của Israel khiến lãnh đạo cơ quan hành pháp cùng nhiều quan chức chính trị cấp cao của nhóm thiệt mạng hôm 28/8.

Đây là lần đầu Houthi đánh trúng mục tiêu chiến lược tại Israel trong vòng 4 tháng qua, sau vụ một tên lửa đạn đạo của nhóm lao xuống sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv hồi tháng 5.

Vị trí sân bay Ramon. Đồ họa: CNN

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra tại Dải Gaza hồi tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa và UAV tự sát nhằm vào Israel để thể hiện tình đoàn kết với Hamas.

Hầu hết đòn tấn công của Houthi đều bị đánh chặn. Israel cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích đáp trả vào các mục tiêu của lực lượng này tại Yemen và gần đây tăng cường thu thập thông tin tình báo để hạ sát các quan chức cấp cao Houthi.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Times of Israel)