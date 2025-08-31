Uất hận khi chồng dành mọi yêu thương cho vợ người khác

Anh thà để vợ con anh tan nát chứ nhất quyết giữ nguyên vẹn gia đình cho người tình.

Nằm cạnh tôi, chồng vẫn 'ôm' điện thoại vì sợ lỡ tin nhắn của người tình

Suốt 8 năm chồng chưa từng gọi tôi tiếng "vợ" nhưng lại gọi vợ người khác là "mình". Suốt 8 năm anh không ôm hôn tôi, tôi ôm hôn thì gạt ra tránh né vì anh ôm hôn người khác rồi. Suốt 8 năm anh chẳng nói yêu tôi dù rất nhiều lần tôi nhắn anh vì anh đã dành lời yêu ấy cho vợ người khác. Suốt 8 năm tôi chẳng nhận được lời nói ngọt ngào hay sự động viên an ủi và công nhận về sự hy sinh với gia đình anh vì tôi không hề xuất hiện trong tâm trí anh. Tôi khô khan, không biết nói lời ngon ngọt, không biết xu nịnh và ghét sự dối trá. Tôi chỉ biết thể hiện tình yêu dành cho chồng con bằng cách nấu những món ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, con cái tươm tất.

Bao nhiêu uất ức từ người nhà chồng gây ra, tôi có thể chịu được vì có con ngoan và nghĩ là chồng rất thương mình. Tôi nói với anh rất nhiều lần rằng "em chỉ có anh là người thân duy nhất em tin tưởng, xin anh đừng làm điều gì khiến em buồn". Nhưng rồi anh bỏ qua lời nói của tôi và yêu người đàn bà lớn tuổi đang có chồng. Anh thà chết chứ không bao giờ để người tình buồn hay gặp bất cứ vấn đề gì vì anh sợ chồng người ta biết chuyện thì cô ta sẽ khổ. Anh thà để vợ con anh tan nát chứ nhất quyết giữ nguyên vẹn gia đình cho người tình. Anh nói những lời xúc phạm tôi, chửi rủa đuổi tôi ra khỏi nhà, dọa gọi bố mẹ tôi đến nhà để giải quyết.

Kể từ khi người tình của anh xuất hiện, cuộc sống gia đình nhỏ hoàn toàn xáo trộn. Anh gắt gỏng, đập phá, dễ nổi nóng với vợ con, lạnh nhạt và không muốn quan hệ vợ chồng với tôi. Tâm hồn, thần trí của anh trở lên bất ổn, ở nhà với vợ con nhưng luôn tỏ ra mệt mỏi, muốn được hồn nhiên, tự do. Tôi chợt nhận ra mình và ba đứa con là gánh nặng của anh. Giá như bốn mẹ con tôi không xuất hiện ở cuộc sống của anh, giờ anh giàu có, hạnh phúc bên chị người tình rồi; giá như bốn mẹ con tôi không xuất hiện trong cuộc sống của anh, chuyện tình của anh và chị người tình sẽ không phải lén lút, dang dở, không bị ngăn cản.

Con do tôi đẻ ra, một tay tôi chăm bẵm nhưng mỗi lần anh không vừa ý, lại không cho tôi bế con. Nếu anh không yêu tôi thì anh cưới tôi làm gì, nếu anh không yêu tôi thì đừng làm cho tôi tin tưởng, yêu anh đến mù quáng để bây giờ đẻ tận ba đứa con, để con luôn phải sống trong môi trường tiêu cực, sợ hãi. Anh có biết là tôi yêu anh nhiều đến thế nào không. Đến giờ tôi chưa hề ngừng yêu anh nhưng đi kèm với tình yêu ấy là sự uất hận vì anh đối xử tệ bạc với tôi. Đến một ngày nào đó, khi các con lớn khôn, tôi đủ dũng khí, tôi sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh cũng như thế gian này cho đúng ý anh. Con là của mình anh, nhà của anh, xe của anh, tất cả của anh tất. Đối với anh, anh chỉ cần mẹ già, con thơ và người tình, còn tôi chỉ là vật ngáng đường. Tôi yêu anh và cũng hận anh.

Minh Lan