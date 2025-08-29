Nằm cạnh tôi, chồng vẫn 'ôm' điện thoại vì sợ lỡ tin nhắn của người tình

Anh quan hệ với tôi chỉ như nghĩa vụ vì trái tim anh đã hướng về người khác từ rất lâu rồi mà tôi không hay biết.

27 tuổi cứ ngỡ là rất hạnh phúc vì có chồng ngoan, con ngoan, đủ nếp đủ tẻ thì tôi phát hiện chồng không còn yêu mình nữa mà sau lưng tôi lén yêu người đàn bà khác lớn tuổi hơn và đang có gia đình. Anh nỡ lòng mang gia đình nhỏ hạnh phúc này vứt bỏ đi để đổi lấy niềm vui cho người đàn bà khác.

Tôi và anh bên nhau được tám năm thì anh đã yêu người khác không biết bao nhiêu năm sau lưng tôi. Tôi bụng mang dạ chửa phải hầu mẹ anh, bác anh, dì anh và cả em họ của anh nhưng anh chưa bao giờ thấy được sự hy sinh của tôi. Suốt bao nhiêu năm tôi phải nhìn cảnh người nhà anh ngang nhiên bòn tiền của anh, khinh thường tôi nhưng anh không hề quan tâm. Anh thà để vợ con chịu thiệt thòi chứ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào về tiền bạc từ người nhà anh. Đến khi ở riêng, không còn những trận xung đột mẹ chồng nàng dâu, cuộc sống trở nên dễ thở hơn thì anh lại chọn yêu người đàn bà lớn tuổi khác và phản bội người vợ trẻ của mình.

Kể từ khi phát hiện chồng không còn yêu mình khi mình đang mang bầu, cuộc đời tôi sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không có sự giúp đỡ từ phía gia đình, tôi phải lùi lại ở nhà chăm con không đi làm được, vì vậy anh coi thường, khinh tôi. Thật may ba đứa con nhỏ là lý do để tôi ở lại trên cuộc đời này. Tôi muốn ra đi nhưng rồi ai chăm con; tôi muốn chia tay người chồng tệ bạc nhưng sợ con khổ.

Tưởng chừng có trong tay tất cả: nhà cửa, phương tiện, chồng, con nhưng đến cuối cùng giờ tôi chỉ còn duy nhất ba đứa con. Ngôi nhà mang bao mơ ước về tương lai đã bị các anh chị em của mẹ chồng cướp mất; người chồng mà tôi yêu thương, tin tưởng lừa dối phản bội tôi; sức khỏe giảm sút, tuổi trẻ trôi qua, thứ duy nhất giờ chỉ toàn là khổ đau và uất hận. Giá như ngày xưa chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh, chưa từng muốn chung sống với anh, bây giờ đã không phải chịu những đau khổ này. Tôi yêu anh và cũng rất thất vọng về anh. Anh đáp lại tình yêu của tôi bằng cách yêu thương người đàn bà khác.

Anh nằm cạnh con nhưng nhắn tin nhớ thương người đàn bà khác; nằm cạnh vợ nhưng anh không thể rời được cái điện thoại vì sợ trả lời chậm tin nhắn, người yêu của anh sẽ buồn. Anh quan hệ với tôi chỉ như nghĩa vụ vì trái tim anh đã hướng về người khác từ rất lâu rồi mà tôi không hay biết. Tôi thấy mình thật sự thất bại khi hạnh phúc của mình, tài sản của mình nhưng chẳng giữ được gì, đều bị người đàn bà khác cướp mất. Tôi thật sự vô cùng buồn chán và thất vọng về bản thân.

Minh Lan