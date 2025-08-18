Uẩn khúc vụ 'nghệ sĩ 87 tuổi bị vợ 37 tuổi chiếm tài sản'

Trung QuốcCon gái danh họa Phạm Tăng nói không liên lạc được với cha, tố cáo mẹ kế chiếm tài sản tuy vậy chưa báo cảnh sát.

Nghệ sĩ Phạm Tăng là tên tuổi lớn trong nền nghệ thuật đương đại của Trung Quốc. Theo National Business Daily, ông là họa sĩ còn sống "đắt giá nhất" ở nước này, với nhiều tác phẩm được đấu giá cao. Tính đến năm 2024, tổng doanh thu tác phẩm đấu giá của ông vượt 2,3 tỷ nhân dân tệ (320 triệu USD).

Hôn nhân, tài sản của gia đình họa sĩ, nhà thư pháp Phạm Tăng thu hút hàng trăm triệu lượt xem và hàng triệu bình luận trên Weibo cuối tuần qua. Theo Yangzi Evening News, họa sĩ và vợ - Từ Manh - vẫn im lặng trước ồn ào dư luận. Còn thái độ của các con ông mâu thuẫn, dấy lên nhiều câu hỏi quanh "vụ lừa nghệ thuật" liên quan họa sĩ nổi tiếng.

Các thông tin quanh gia đình gây chú ý với mọi người từ hôm 16/8, khi nhiều blogger giải trí cho biết Từ Manh thâu tóm khối tài sản hai tỷ nhân dân tệ (278 triệu USD) của chồng, bao gồm nhiều cổ vật, tranh, thư pháp. Cô được cho bán tháo nhiều tác phẩm của chồng.

Tối cùng ngày, bà Phạm Hiểu Huệ - con gái ông Phạm Tăng và vợ thứ hai, Biên Bảo Hoa - cho biết vô cùng lo lắng cho an nguy của cha. Sau sinh nhật ông Phạm Tăng hôm 5/7, bà đưa con ra nước ngoài tham gia trại hè, liên lạc với cha qua điện thoại.

Giai đoạn này, bà nhận tin sức khỏe Từ Manh yếu, ông Phạm Tăng ở bệnh viện chăm sóc vợ, không thể về Bích Thủy Trang - tên căn biệt thự của gia đình. Vài hôm sau, bà nhắn tin cho cha, vẫn nhận được câu trả lời Từ Manh còn nằm viện điều trị, vợ chồng chưa về biệt thự. Phạm Hiểu Huệ hỏi một số người thân thiết, họ đều nói "không biết ông Phạm Tăng hiện ở đâu". Lúc này, Phạm Hiểu Huệ lập tức về Trung Quốc.

Tới Bích Thủy Trang, bà cho biết bất ngờ vì cửa đóng kín mít, được dán giấy niêm phong trên cánh cửa. Tuy nhiên, đầu bếp, bảo mẫu và bảo vệ biệt thự - những người làm việc cho ông Phạm Tăng hàng chục năm qua - vẫn ở trong nhà. Các nhân viên mà Từ Manh thuê thì biến mất.

Theo Phạm Hiểu Huệ, Từ Manh đưa ông Phạm Tăng rời biệt thự ngày 13/7, mang toàn bộ dồ dùng sinh hoạt cần thiết. Trước khi biến mất, Từ Manh ngắt hệ thống camera, cho người mang đi lượng lớn tranh, thư pháp, đồ cổ. Đây là những món đồ sưu tầm ông Phạm Tăng giữ 50 năm qua. Không liên lạc được với cha nhưng con gái danh họa nói vẫn nhắn tin được với Từ Manh. Dù vậy, người mẹ kế không tiết lộ nơi ở mới, tình trạng hiện tại của cha bà.

Ông Phạm Tăng trải qua bốn đời vợ, Phạm Hiểu Huệ là con duy nhất cùng huyết thống với ông, hiện là nhà thiết kế trang phục làm việc tại Viện Kinh kịch quốc gia Trung Quốc. Năm 1993, ông kết hôn với bà Trương Quế Vân, ba con riêng của bà Trương với chồng cũ theo Phạm Tăng sinh sống, đổi sang họ Phạm.

Trái với động thái lo lắng của Phạm Hiểu Huệ, ông Phạm Nhất Phu - cũng là họa sĩ, con riêng của bà Trương Quế Vân, chỉ đăng một bức ảnh cha và chú thích: "Cha đến xem triển lãm tranh", vị trí được đánh dấu ở Pháp. Động thái của Phạm Nhất Phu làm nhiều người cho rằng ông Phạm Tăng bình an vô sự. Tuy nhiên, theo Sohu, đây là bức ảnh cũ, chụp tại triển lãm ở Bắc Kinh khoảng một tháng trước.

Trên Jimu News, một người bạn của Phạm Tăng nói gặp ông đầu tháng 8 tại Bắc Kinh, lúc đó Từ Manh đi theo chồng, ông không cảm thấy có gì bất thường. Hôm 16/8, ông vẫn liên lạc được với Phạm Tăng. Theo người bạn này, có thể ông Phạm Tăng và con gái Phạm Hiểu Huệ có mâu thuẫn, họa sĩ không muốn gặp con.

Trước sự "biến mất và im lặng" của họa sĩ, nhiều người đặt câu hỏi vì sao con gái ông không báo cảnh sát mà chỉ đăng câu chuyện trên mạng xã hội. Luật sư Triệu Lương Thiện phân tích ông Phạm Tăng lớn tuổi, theo các thông tin mà bà Phạm Hiểu Huệ công khai như không liên lạc được với cha, biệt thự của gia đình bị dán giấy niêm phong, Từ Manh đưa chồng khỏi nơi ở, nhiều đồ giá trị cao biến mất, Phạm Hiểu Huệ có thể trình báo cảnh sát. Nhiều luật sư cũng nhận định không loại trừ khả năng gia đình hiện vướng mâu thuẫn nội bộ liên quan phân chia tài sản.

Luật sư Chu Triệu tại văn phòng luật An Kiếm, Bắc Kinh nhận định Phạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng. Do đó, nếu kịp thời phản hồi sự quan tâm của khán giả, nghệ sĩ sẽ tránh được tin đồn, bảo vệ danh tiếng của bản thân. "Trường hợp vợ chồng Phạm Tăng không phản hồi, nhiều đồn đoán có khả năng lan truyền trên mạng xã hội, tổn hại danh tiếng của ông, gây ảnh hưởng tiêu cực", ông Chu Triệu bình luận.

Họa sĩ thông báo kết hôn với Từ Manh hồi tháng 4/2024. Phạm Tăng cho biết khi người vợ thứ ba qua đời năm 2021, ông bị tai biến nhẹ, không thể tiếp tục sáng tác. Từ Manh yêu thương, chăm sóc Phạm Tăng từng ly từng tí, giúp ông bình phục cả thể chất và tinh thần. Hai người tâm hồn đồng điệu, quyết định gắn kết trọn đời.

Tác phẩm của ông được trưng bày tại bảo tàng nước ngoài như Nhật Bản, Anh. Nhiều bức tranh đạt giá cao trên thị trường đấu giá. Trong đó, Trúc thước đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ (5,1 triệu USD), Linh tuyền đạo phong đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD). Hàng chục tranh khác của ông đều có mức trên một triệu USD.

