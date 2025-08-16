Nghệ sĩ 87 tuổi 'bị vợ kém 50 tuổi lừa chiếm tài sản'

Trung QuốcCon gái của họa sĩ, nhà thư pháp Phạm Tăng nói cha bị vợ trẻ chiếm đoạt tài sản, hiện cô không thể liên lạc với cha.

Ngày 16/8, các tin tức về ông Phạm Tăng, 87 tuổi, và vợ - Từ Manh, 37 tuổi, gây rúng động trên mạng xã hội. Theo Hongxing News, một số nguồn tin nói Từ Manh thâu tóm khối tài sản hai tỷ nhân dân tệ (278 triệu USD) của chồng, bao gồm nhiều cổ vật, tranh, thư pháp.

Theo Jimu News, tối cùng ngày, bà Phạm Hiểu Huệ - con gái của ông Phạm Tăng - phản hồi trên trang cá nhân về sự việc. Theo đó, từ giữa tháng 7, cô đưa con tham gia kỳ học hè ở nước ngoài, liên lạc với cha qua điện thoại. Cha cô từng nói ở bệnh viện chăm sóc Từ Manh bị ốm. Lúc đó, Phạm Hiểu Huệ thắc mắc vì sao một người già lại cần ở bệnh viện chăm người trẻ, nhưng cô không hỏi han thêm vì tin Từ Manh.

Vài hôm sau khi nghe sự việc, Phạm Hiểu Huệ về Trung Quốc, đến biệt thự của cha, cô phát hiện căn nhà đóng cửa, cha cô và Từ Manh không ở nhà. Sau khi tìm hiểu, cô biết được Từ Manh sa thải một số nhân viên lâu năm, thuê một số người mới về phụ việc nhà. Từ Manh tắt hệ thống camera trong nhà.

Phạm Tăng, Từ Manh chụp hình tại nhà riêng năm 2024. Ảnh: Sohu

Theo tìm hiểu của Phạm Hiểu Huệ, Từ Manh tranh thủ lúc con cháu của chồng vắng nhà đã mang số lượng lớn tác phẩm thư pháp, đồ cổ của chồng đến nơi khác. Từ Manh cũng đưa ông Phạm Tăng rời khỏi biệt thự. Hơn nửa tháng qua, Phạm Hiểu Huệ không liên lạc được với cha, cô cũng không biết cha ở đâu. Cô có thể nhắn tin với Từ Manh nhưng Từ Manh giấu mọi thông tin.

Hiện, Phạm Hiểu Huệ lo lắng cho sức khỏe, sự an toàn của cha. Dù vậy, Phạm Hiểu Huệ chưa tiết lộ đã báo cảnh sát hay chưa. Ông Phạm Tăng và Từ Manh vẫn im lặng giữa các tin tức về tài sản, hôn nhân của họ. Hiện nhiều nguồn tin cho biết Từ Manh có nhân tình, cùng một số người lên kế hoạch chiếm tài sản của ông Phạm.

Hôn nhân của ông Phạm Tăng và Từ Manh gây chú ý dư luận. Ảnh: Red Note

Họa sĩ thông báo kết hôn với Từ Manh hồi tháng 4/2024. Phạm Tăng cho biết khi người vợ thứ ba qua đời năm 2021, ông bị tai biến nhẹ, không thể tiếp tục sáng tác. Từ Manh yêu thương, chăm sóc Phạm Tăng từng ly từng tí, giúp ông bình phục cả thể chất và tinh thần. Hai người tâm hồn đồng điệu, quyết định gắn kết trọn đời.

Một người quen của Từ Manh tiết lộ Phạm Tăng kết hôn vì sự chu đáo, ân cần của cô. Từ Manh hiểu những thói quen của Phạm Tăng trong việc sáng tác hội họa và thư pháp, vì thế làm trợ lý của chồng.

Nguồn tin cho biết Từ Manh sống sung túc, trước khi kết hôn, cô được Phạm Tăng tặng một chiếc xe Ferrari. Cô còn sử dụng nhiều hàng hiệu, đặc biệt là túi Hermès.

Phạm Tăng là tên tuổi lớn trong nền nghệ thuật đương đại Trung Quốc, được mệnh danh "đại sư" lĩnh vực thư pháp, hội họa. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như phó chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Trung Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội nhà thư pháp Trung Quốc.

Bức "Thư đồng dưới cây tùng" của Phạm Tăng. Ảnh: Sotheby's

Tác phẩm của ông được trưng bày tại bảo tàng nước ngoài như Nhật Bản, Anh. Nhiều bức tranh đạt giá cao trên thị trường đấu giá. Trong đó, Trúc thước đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ (5,1 triệu USD), Linh tuyền đạo phong đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD). Hàng chục tranh khác của ông đều có mức trên một triệu USD.

Phạm Tăng trải qua ba cuộc hôn nhân, vợ đầu là nhà thơ, vợ thứ hai là họa sĩ. Thập niên 1990, Phạm Tăng gặp khó khăn kinh tế, được bạn là Tu Tôn Đức giúp đỡ. Nhưng sau đó họa sĩ yêu Trương Quế Vân - vợ của Tu Tôn Đức. Vì thế, Trương Quế Vân và Tu Tôn Đức ly hôn. Phạm Tăng cũng ly dị người vợ thứ hai để đến với Quế Vân. Bà qua đời năm 2021.

Như Anh (theo Jimu News, Hongxing News)