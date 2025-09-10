U60 sở hữu vòng eo con kiến nhờ đam mê gym

TP HCMỞ tuổi 55, Trần Thị My đã biến vòng eo phì đại thành "con kiến" nhờ sự kết hợp giữa tập tạ và chế độ ăn khoa học.

Người phụ nữ làm kinh doanh về trà thảo mộc, chia sẻ trước đây nặng gần 60 kg, chiều cao 1,57 mét, cơ thể tích mỡ nhiều, không săn chắc khiến "người thô, ba vòng như một". Đặc biệt, vòng eo phì đại, có thời điểm lên tới 80 cm khiến những bộ quần áo rộng mà chị lựa chọn trông lôi thôi, kém tự tin.

Ngoại hình còn tác động đến đời sống sức khỏe và tinh thần, khiến chị mệt mỏi, hay hụt hơi, đôi lúc ngại giao tiếp xã hội. "Tôi không thể mặc những trang phục yêu thích, mỗi lần nhìn mình trong gương, tôi lại buồn và suy nghĩ rất nhiều", chị My nói.

Vóc dáng thon gọn ở tuổi U60. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phòng gym, với những hàng tạ và máy móc sáng loáng, ban đầu có vẻ là một thế giới xa lạ, "chỉ dành cho nam giới". Nhưng với sự hướng dẫn của huấn luyện viên và quyết tâm sắt đá, chị My dần phá vỡ định kiến của chính mình. Từ 3-4 buổi tập mỗi tuần, người phụ nữ nâng dần lên 6 buổi, mỗi buổi kéo dài từ một đến hai tiếng. Chị không tập theo cảm tính mà xây dựng một lịch trình khoa học, tập trung vào các nhóm cơ cốt lõi là ngực, tay, vai, lưng, đặc biệt ưu tiên cho phần thân dưới gồm mông, đùi, bụng.

Một ngày điển hình của người phụ nữ bắt đầu với 1-2 tiếng cho các bài tập thân dưới như Squat, Sumo Deadlift, Lunge, và Hip Thrust. Các bài tập kháng lực với tạ được kết hợp một cách thông minh. Chị bắt đầu với mức tạ nhẹ để hoàn thiện kỹ thuật, cảm nhận từng thớ cơ siết lại, rồi từ từ tăng trọng lượng để xây dựng một vòng ba đầy đặn và tạo đường cong mềm mại. Một nghiên cứu của Đại học Alabama (Mỹ) đã chỉ ra rằng phụ nữ tập tạ có thể giảm đáng kể mỡ bụng, bao gồm cả lớp mỡ nội tạng sâu - yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tiểu đường và hội chứng chuyển hóa.

Bên cạnh đó, chị My duy trì các buổi tập cardio cường độ cao (HIIT), boxing và đi bộ để tăng cường sức bền tim mạch và tối ưu hóa việc đốt mỡ. Theo các chuyên gia, cardio không chỉ giúp bơm oxy và dưỡng chất đến toàn bộ cơ thể, hỗ trợ các tế bào đốt cháy mỡ thừa, mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể.

Thời gian đầu, thể lực yếu khiến người phụ nữ chóng mặt, khó thở sau mỗi buổi tập. Cơ bắp đau nhức dai dẳng. Thay vì bỏ cuộc, chị học cách "lắng nghe" cơ thể, điều chỉnh cường độ vừa sức rồi từ từ nâng cao. Sau ba tháng, những thay đổi đầu tiên xuất hiện như cơ thể săn chắc hơn, cân nặng và vòng eo bắt đầu giảm, là nguồn động lực để chị kiên trì.

Để tối ưu hóa kết quả tập luyện, chế độ ăn uống cũng được chị thiết kế lại. Với mong muốn duy trì lối sống lành mạnh lâu dài, chị không nhịn ăn hay áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt. Thay vào đó, khẩu phần ăn hằng ngày luôn đảm bảo đủ các nhóm chất đạm, carbohydrate và chất béo lành mạnh.

Tuy nhiên, cách chế biến lành mạnh hơn, giảm tối đa lượng mỡ động vật, thực phẩm chiên rán và đường, thay vào đó ăn nhiều rau xanh và thay đổi cách chế biến món ăn như dùng nồi chiên không dầu hoặc xào bằng nước thay vì dầu ăn. Cuối tuần, chị My tự thưởng một bữa ăn tự do như lẩu hoặc đồ nướng để tạo sự thư giãn, không bị áp lực.

Thể hình săn chắc, ba vòng cân đối của chị My. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị cũng chú trọng thực phẩm giàu protein. Theo Health, việc ăn nhiều protein có thể làm giảm mất cơ, giúp giữ tỷ lệ trao đổi chất cao hơn khi giảm mỡ trong cơ thể. Vì vậy, chị chủ động lên thực đơn, tự nấu ăn, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất này.

Nhờ duy trì chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp luyện tập bài bản, người phụ nữ dần cảm nhận những thay đổi mạnh mẽ từ cơ thể. Khối lượng mỡ giảm, cơ bắp tăng, quá trình trao đổi chất của cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, giúp đốt cháy nhiều calo ngay cả khi nghỉ ngơi.

Qua 5 năm, người phụ nữ ở tuổi U60 duy trì vóc dáng mảnh mai, săn chắc với cân nặng 50 kg, đặc biệt vòng eo từ 80 cm nay chỉ còn 55 cm và vòng ba nảy nở với số đo 92 cm. Thể hình đẹp, chị tự tin diện những bộ đầm ôm sát, cảm thấy yêu đời và yêu bản thân hơn. Người phụ nữ theo đuổi đam mê thời trang, sắp tới tham gia sản xuất, bán quần áo.

"Bạn bè tầm tuổi tôi ít người tập luyện, nhưng với tôi gym như một thói quen, hôm nào không tập buồn chân buồn tay nên tôi luôn duy trì đều đặn, chú ý đến sức khỏe bản thân", chị My nói.

Vòng eo con kiến của chị My. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thúy Quỳnh