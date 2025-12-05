U40 bỏ việc bàn giấy, thành thủ khoa đại học

Từ bỏ công việc văn phòng vì thấy khó phát triển, Mai Hoa quay lại giảng đường đại học, tốt nghiệp thủ khoa Đại học Mỹ thuật ở tuổi 38.

Mai Hoa là người nhiều tuổi nhất trong số thủ khoa tốt nghiệp đại học được thành phố Hà Nội tuyên dương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hôm 14/11.

Chị đạt thành quả này sau hơn 10 năm kể từ tấm bằng cử nhân đầu tiên và 7 năm đi làm ổn định.

Mai Hoa trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh năm 2009, Hoa phụ trách mảng đào tạo và giáo dục tại Esri Việt Nam. Đây là công ty công nghệ, chuyên cung cấp hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho các tổ chức và trường học.

Một phần vì khác chuyên ngành gốc, Mai Hoa cảm thấy không có nhiều cơ hội để đạt hết tiềm năng hay cống hiến hết mình. Tự nhận là người nhiều năng lượng, thích vận động, Hoa cũng thấy bản thân thiếu kết nối với công việc văn phòng, luôn trăn trở về ý nghĩa của cuộc sống.

Năm 2016, Hoa đưa ra quyết định táo bạo: nghỉ làm, rồi thử đủ thứ việc, từ kinh doanh, trang điểm, nhiếp ảnh, đến diễn họa thời trang (bản vẽ mô tả lại trang phục của nhà thiết kế)... Chị nhận ra hầu như những việc mình thích đều cần kỹ thuật và kiến thức liên quan hội họa. Thay vì chỉ học ở "ngọn", Hoa quyết tâm học sâu từ "rễ".

Hoa nhanh chóng nhận thấy hội họa là lĩnh vực dành cho mình. Không chỉ đòi hỏi cái đẹp, tác phẩm còn chứa đựng triết lý sâu sắc, lại đòi hỏi lao động cật lực, giúp chị "đốt cháy" hết năng lượng.

Năm 2020, ở tuổi 33, Hoa trúng tuyển Đại học Mỹ thuật Việt Nam sau ba tháng luyện vẽ liên tục.

Trở lại giảng đường với niềm háo hức, nhưng hai năm đầu, chị thấy mông lung, không ít lần nghi ngờ lựa chọn của bản thân. Hoa ví mình như "ở giữa một đại dương, không thấy được bờ và không biết nên theo hướng nào, nhưng vẫn phải mải miết bơi", bởi hội họa không có khuôn mẫu hay công thức để nắm bắt nhanh chóng.

Nhờ sự hỗ trợ tinh thần từ bạn đời và vô số lần thử - sai, cuối năm thứ hai, chị thi đỗ vào lớp tài năng, được miễn học phí và họa cụ, nên càng có thêm động lực.

Năm cuối, Hoa chọn đồ án tốt nghiệp là bức tranh bán trừu tượng "Mạch sống", lấy cảm hứng từ hai cây cổ thụ. Đồng cảm với vẻ đẹp bình yên nhưng có sức sống không ngừng của cây, Hoa muốn dùng hình ảnh cổ thụ để truyền tải thông điệp "đi tới tận cùng", vượt qua trở ngại trong cuộc sống. Chị cặm cụi lên hàng trăm phác thảo, trong đó một bản được các giảng viên đánh giá tích cực về hiệu ứng cảm xúc và không gian.

Tuy nhiên, do căng thẳng và thiếu kinh nghiệm xử lý chất liệu trên kích thước lớn (1m x 2,2m), tác phẩm cuối cùng bị đánh giá là nặng nề, không truyền tải được trọn vẹn tinh thần như loạt phác thảo.

Hoa nhìn nhận những khuyết điểm này là tất yếu trong quá trình học và thực hành.

"Tôi đã thất bại nhiều lần nên không còn ngại thất bại nữa. Nếu không làm sai thì không học được gì. Phải có làm sai, làm xấu thì mới làm đẹp và thành công được", chị nói.

Với chị, dự án này vẫn rất ý nghĩa bởi đánh dấu sự trưởng thành, vượt qua giới hạn khi không còn lệ thuộc vào hình dạng gốc của chủ thể, mà có thể dùng nó để truyền đạt nội tâm.

Nhờ những nỗ lực tích lũy suốt 5 năm, chị Hoa được trường công nhận là sinh viên có thành tích tốt nhất khóa tốt nghiệp năm nay. Ngày được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chị lâng lâng xúc động.

"Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày này, chỉ luôn giữ tinh thần làm việc hết mình", chị chia sẻ.

Chị Hoa và giảng viên hướng dẫn bên sản phẩm tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Hoa đã nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ tại Anh và một số nước châu Âu - những nơi có nền nghệ thuật lâu đời và phát triển. Chị ấp ủ đi học để làm giàu chuyên môn, tiếp nhận nền văn hóa mới và tìm cách thể hiện tiếng nói của một người Việt trong nghệ thuật bằng ngôn ngữ toàn cầu.

"Việc học vẫn giống như đang ở giữa đại dương, nhưng lần này, mình sẽ đón nhận bất kỳ cơn sóng nào và bơi một cách chủ động hơn", chị Hoa nói.

Khánh Linh