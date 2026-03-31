U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

Trung QuốcU23 Việt Nam đá trận cuối giải giao hữu CFA Team China Cup gặp chủ nhà Trung Quốc lúc 18h40 ngày 31/3.

Trung QuốcXung đột ở Trung Đông khiến Iran quyết định rút lui tại giải giao hữu U23 có chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan vào cuối tháng 3.

Hà NộiAntonio Moric, mang hai dòng máu Việt Nam và Croatia, muốn tồn tại ở bóng đá châu Âu lâu nhất có thể trước khi nghĩ đến V-League.

Trung QuốcU23 Việt Nam mở tỷ số sớm, nhưng không thể bảo toàn và hòa Triều Tiên 1-1 trong trận ra quân giải giao hữu CFA Team China Cup chiều 25/3.

Trung QuốcBị dẫn bàn những giây đầu trận nhưng U23 Việt Nam không thể gỡ hòa và thua Thái Lan 0-1 ở lượt hai giải giao hữu CFA Team China Cup chiều 28/3.

Cả Việt Nam và Trung Quốc đều chưa thắng tại CFA Team China Cup. Cụ thể, Việt Nam hòa Triều Tiên 1-1, thua Thái Lan 0-1, còn Trung Quốc hòa Triều Tiên 1-1, Thái Lan 2-2.

Cách đây hơn 2 tháng, Việt Nam từng thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á. Nhưng cả hai hiện tập hợp lực lượng khác biệt cho giải giao hữu lần này.

Việt Nam chỉ còn bốn cầu thủ từng dự U23 châu Á, là thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận. Trung Quốc có 10 cầu thủ từng tham gia sân chơi trẻ châu lục ở Arab Saudi, với thủ thành số một Li Hao vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trước Triều Tiên ở lượt đầu giải giao hữu CFA Team China Cup, chiều 25/3. Ảnh: VFF

Việt Nam được mời dự giải giao hữu U23 ở Trung Quốc - CFA Team China Cup thay thế Iran vì xung đột ở Trung Đông. Do giải đấu trùng với dịp FIFA Day, HLV Đinh Hồng Vinh được giao quyền phụ trách, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

CFA Team China Cup, được tổ chức thường niên từ năm 2024, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ dưới 23 tuổi. Kỳ giải lần này tổ chức tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Việt Nam là khách quen khi tham dự cả ba lần tổ chức trước đây. Chủ nhà cùng ba đội khách mời thi đấu vòng tròn một lượt, để phân định thứ bậc.

Vào tháng 9/2024, Việt Nam lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 2-0 và thắng Malaysia 2-1. Đến tháng 3/2025, Việt Nam hòa Hàn Quốc, Trung Quốc cùng 1-1 và Uzbekistan 0-0. Đến tháng 11/2025, Việt Nam hạ Trung Quốc 1-0, rồi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1.

Thông qua giải đấu này, các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành, đóng góp vào thành tích chung của lứa U23 châu Á. Trong đó, Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á 2026, còn Việt Nam đứng thứ ba.

Hồng Duy