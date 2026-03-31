U23 Việt Nam thua sát nút Trung Quốc

Trung QuốcU23 Việt Nam thua chủ nhà Trung Quốc 0-1 ở lượt cuối và đứng bét bảng với một điểm tại giải giao hữu CFA Team China Cup.

Cách đây hơn 2 tháng, Việt Nam từng thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á. Nhưng cả hai hiện tập hợp lực lượng khác biệt cho giải giao hữu lần này.

Việt Nam chỉ còn bốn cầu thủ từng dự U23 châu Á, là thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận. Trung Quốc có 10 cầu thủ từng tham gia sân chơi trẻ châu lục ở Arab Saudi, với thủ thành số một Li Hao vắng mặt vì chấn thương.

Tại sân vận động Tây An, Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo hai cơ hội trong 11 phút đầu. Văn Thuận và Lê Đình Long Vũ liên tiếp uy hiếp khung thành Trung Quốc, nhưng đều không thể tận dụng.

Sau đó, Trung Quốc dần kiểm soát thế trận, tạo sức ép lớn nhưng tương đối bế tắc trước hàng thủ áo trắng. Nhưng chủ nhà vẫn tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Phút 39, từ pha đánh đầu phá bóng ở giữa sân, Du Yuezheng cài người khôn ngoan vượt qua Nguyên Hoàng rồi vuốt bóng từ ngoài vòng cấm vòng qua đầu thủ thành Cao Văn Bình vào lưới.

Đầu hiệp hai, Trung Quốc gia tăng sức ép, tạo loạt cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể thắng đội trưởng U23 Việt Nam - thủ thành Cao Văn Bình. Nửa cuối trận, Việt Nam vùng lên tìm kiếm bàn gỡ, với cơ hội nguy hiểm nhất là cú sút chéo góc của Vũ Quốc Anh bị thủ thành Trung Quốc cản phá, song bất thành.

Chung cuộc, Triều Tiên vô địch giải giao hữu CFA Team China Cup khi có năm điểm và hiệu số +2. Chủ nhà Trung Quốc cũng có năm điểm, nhưng chỉ có hiệu số +1. Thái Lan có bốn điểm, còn Việt Nam chỉ có một điểm.

Việt Nam được mời dự giải giao hữu U23 ở Trung Quốc - CFA Team China Cup thay thế Iran vì xung đột ở Trung Đông. Do giải đấu trùng với dịp FIFA Day, HLV Đinh Hồng Vinh được giao quyền phụ trách, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Bangladesh và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Đinh Hồng Vinh xem CFA Team China Cup là cơ hội quan trọng để U23 Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ chất lượng trong khu vực. Ông cũng cho biết ban huấn luyện không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc hoàn thiện lối chơi và xây dựng lực lượng kế cận.

"Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai", ông nói.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam

Văn Bình, Quốc Toàn, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Minh Tâm, Nguyễn Vadim, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long, Quốc Anh

CFA Team China Cup, được tổ chức thường niên từ năm 2024, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ dưới 23 tuổi. Kỳ giải lần này tổ chức tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Việt Nam là khách quen khi tham dự cả ba lần tổ chức trước đây. Chủ nhà cùng ba đội khách mời thi đấu vòng tròn một lượt, để phân định thứ bậc. Vào tháng 9/2024, Việt Nam lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 0-2 và thắng Malaysia 2-1. Đến tháng 3/2025, Việt Nam hòa Hàn Quốc, Trung Quốc cùng 1-1 và Uzbekistan 0-0. Đến tháng 11/2025, Việt Nam hạ Trung Quốc 1-0, rồi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1. Thông qua giải đấu này, các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành, đóng góp vào thành tích chung của lứa U23 châu Á. Trong đó, Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á 2026, còn Việt Nam đứng thứ ba.

