U23 Việt Nam đấu Hàn Quốc: chứng minh thua đậm Trung Quốc chỉ là 'tai nạn'

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Việt Nam trung bình đạt trên 1,8, cao hơn tổng của U23 Trung Quốc trong bốn trận cộng lại.

Nhìn vào tỷ số 3-0 và diễn biến trên sân, chúng ta đã có một trận thua toàn diện trước U23 Trung Quốc, và sau đây là các chỉ số thống kê chuyên sâu mà tôi đã tổng hợp, đây mới là tấm gương phản chiếu đúng nhất năng lực của một đội bóng.

1. Năng lực của U23 Trung Quốc

Trước trận đấu với U23 Việt Nam, việc U23 Trung Quốc có mặt ở bán kết mà không lọt lưới, nhiều người sẽ nghĩ họ là một đội bóng lỳ lợm và khó chịu.

Tuy nhiên, các con số thống kê các chỉ số chuyên môn như bàn thắng kỳ vọng (xG), kiến tạo kỳ vọng (xA) hay số lần chạm bóng trong vòng cấm lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác: Tấn công rời rạc, thiếu ý tưởng và cực kỳ thụ động.

Trong trận gặp Iraq, họ chỉ kiểm soát bóng 42%. Với chỉ vỏn vẹn 51 đường chuyền chính xác ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của U23 Trung Quốc chỉ đạt 0,53, bằng một nửa so với đối thủ (1,02). Với 12 lần chạm bóng trong vòng cấm địa, một con số quá thấp để tạo ra sức ép thực sự.

Sự bế tắc này lặp lại một cách có hệ thống ở các trận tiếp theo. Trước U23 Australia, U23 Trung Quốc chỉ cầm bóng 36%, số đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân tụt xuống còn 42, và xA chỉ là 0,3.

Ở trận gặp Thái Lan, dù đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng và gặp bất lợi về mặt thể hình, U23 Trung Quốc chỉ cầm bóng 39% và cũng dừng lại ở con số 12 lần chạm bóng trong vòng cấm.

Đỉnh điểm của sự thất vọng về mặt lối chơi diễn ra ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan.

Trong suốt 120 phút thi đấu căng thẳng, U23 Trung Quốc gần như chịu trận hoàn toàn với thời lượng kiểm soát bóng 29%. Tính cả hai hiệp phụ, họ chỉ có đúng 26 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân và với 8 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Chỉ số xA của U23 Trung Quốc chạm đáy ở mức 0,18.

Theo lý thuyết, một đội bóng cầm bóng ít nhưng định hướng chơi phòng ngự phản công thường có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) hoặc xG trúng đích (xGOT) cao nhờ tạo ra những cơ hội rõ rệt.

Nhưng với U23 Trung Quốc, điều này không xảy ra, chứng tỏ họ không có bài vở tấn công nào cả và cũng không giấu bài như nhiều người lầm tưởng, không có một đội bóng nào giấu bài đến cả 4 trận, họ chỉ là co mình chịu trận trong cả 4 trận đấu và may mắn vượt qua, các chỉ số thống kê đã lột tả điều đó

Như vậy sau 490 phút thi đấu từ đầu giải:

- Tổng xA của Trung Quốc chỉ là 1,5.

- Tổng xG qua 4 trận 0,85 + 0,26 + 0,39 + 0,26 =1,76.

- Tổng xGOT ở mức thấp kỷ lục 0,23+0,14+0,41+0=0,78.

Những con số thống kê không biết nói dối chứng tỏ U23 Trung Quốc không hề có bài, miếng phối hợp cụ thể để đưa bóng vào vòng cấm.

Không phủ nhận những nỗ lực của cầu thủ Trung Quốc, chỉ đạo hợp lý của ban huấn luyện, nhưng với những thống kê cho thấy họ đi chủ yếu nhờ may mắn, sai lầm của đối thủ chứ không phải do năng lực áp đặt lối chơi. Hay nói đúng hơn là nhờ may mắn và thực dụng.

2. Vì sao U23 Việt Nam đã chơi một trận dưới "tiêu chuẩn của bản thân"

Trong 4 trận đấu trước khi gặp U23 Trung Quốc chỉ số phòng ngự hay tấn công của U23 Việt Nam đều rất ấn tượng.

Chỉ số xG trung bình đều đạt trên 1,8 và cao hơn tổng xG của U23 Trung Quốc trong cả 4 trận cộng lại (1,76).

Nếu tính riêng trong trận gặp UAE chỉ số xG lên tới 2,15. Ngoài ra chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng từ những cú sút trúng đích) của thầy trò Kim Sang-sik là 2,1, gấp gần 3 lần tổng số xGOT cả giải của Trung Quốc (0,78).

Khả năng kiểm soát và áp đặt thế trận của U23 Việt Nam cũng vượt trội hoàn toàn trong cả 4 trận đấu. Ngoài trận gặp chủ nhà Saudi Arabia chúng ta chơi phòng ngự chủ động nên kiểm soát bóng chỉ đạt 40%.

Các trận còn lại chúng ta đều kiểm soát bóng ở mức trung bình 50%, tuy nhiên số đường chuyền chính xác trong 1/3 cuối sân luôn ở mức cao với đỉnh điểm là 92 đường chuyền chính xác trong trận gặp UAE, gấp 3,5 lần Trung Quốc.

Cùng với đó là 23 lần chạm bóng trong vòng cấm và chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của U23 Việt Nam là 1,92, một con số "khổng lồ" nếu biết rằng tổng xA của Trung Quốc sau 490 phút mới chỉ đạt 1,5.

Ở vòng bảng chúng ta chịu tới 68 cú sút nhưng chỉ để lọt lưới một bàn với tỷ lệ 1,5%, trong đó cặp trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức nằm trong top những cầu thủ cản phá nhiều nhất với 28 và 24 lần.

Những thống kê ấn tượng này chỉ thấy ở những đội bóng như Nhật Bản và Hàn Quốc chứng tỏ chúng ta biết cách áp đặt lối chơi, biết cách tấn công và cả cách phòng ngự.

Như đã nói ở trên, các chỉ số thống kê không biết nói dối, trong các trận đấu đã qua với các đối thủ đến từ Tây Á, không đội nào có thể lực và thể hình yếu hơn Trung Quốc nhưng chúng ta đều có thể thi đấu ngang ngửa và có những thời điểm vượt trội về thế trận.

Tức là nếu chúng ta thi đấu đúng với năng lực của bản thân thì Trung Quốc sẽ không có một trận đấu dễ dàng như vừa rồi, hay nói đúng hơn là chúng ta đã thi đấu dưới " tiêu chuẩn" thường thấy.

Chính xác là Trung Quốc không mạnh hơn chúng ta và họ thắng trong một trận đấu mà họ chơi tốt hơn và chúng ta chơi tệ đi một cách bất ngờ, chứ không có một đội bóng nào có thể lột xác sau một đêm.

Nếu ai theo dõi trận đấu vừa qua trong 15 phút đầu khi chúng ta liên tục áp sát vào 3 trung vệ đối phương, đội bạn liên tục mắc lỗi và chuyền hỏng, chứng tỏ là họ bắt đầu trận đấu với chúng ta cũng ở thế " cửa dưới" và chuẩn bị tâm lý co mình như những trận khác.

Tuy nhiên chúng ta không duy trì được điều đó và lui về quá sớm khiến cho đội bạn thoải mái hơn để lấy lại thế trận, sau đó là chấn thương của Hiểu Minh khiến cho hệ thống phòng ngự của Việt Nam lệch trục dẫn đến thất bại là điều dễ hiểu.

3. Vì sao trận gặp Hàn Quốc lại quan trọng

Sau một giải đấu, ngoài thành tích thì các chỉ số thống kê còn là căn cứ để những người làm bóng đá đánh giá về những gì đạt được của một đội bóng. Qua các chỉ số thống kê ở trên thì ở giải đấu này U23 Việt Nam đã đạt những bước tiến đáng kể về chiến thuật, lối chơi, thể lực...

Chúng ta không ảo tưởng bản thân đã đạt ngang tầm với những nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, nhưng cũng không tự ti khi đối đấu với họ. Vì chỉ cần chơi đúng với năng lực thật sự thì chúng ta có thể thi đấu sòng phẳng với những đội bóng trên ở giải lần này, chính vì vậy trận đấu với Hàn Quốc là một bài kiểm tra có lẽ quan trọng nhất của U23 Việt Nam.

Đặc trưng của bóng đá trẻ là tính thiếu ổn định, một cầu thủ trẻ hôm nay chơi hay nhưng ngày mai chơi tệ là điều thường thấy, nó mang nhiều yếu tố tâm lý trong đó có sự tự tin thể hiện bản thân, vì vậy sau một thất bại thì cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin là điều cần thiết.

Nếu thắng thì quá tốt nhưng nếu thua thì cũng phải thể hiện đúng năng lực của mình. U23 Việt Nam đã chơi tệ trong trận gặp Trung Quốc và điều cần nhất lúc này chính là lấy lại sự tự tin của các cầu thủ để họ thể hiện đúng năng lực của bản thân.

Một đội bóng đã quen với chiến thắng thì thất bại vừa rồi không phải là điều quá tệ. Ở trận này chúng ta thiếu vắng cặp trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức nhưng nó cũng là cơ hội cho các cầu thủ khác.

Đây là cơ hội để ông Kim tìm ra một hướng đi khác khi cấu trúc vận hành thường thấy bị lệch hướng. Nếu vượt qua được thử thách này, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều sự tự tin trên con đường phát triển sau này và khẳng định rằng trận thua Trung Quốc chỉ là "tai nạn".

Phương Đường Kính