U23 Việt Nam có thể thay 3 cầu thủ so với SEA Games 33

QatarNhững chấn thương buộc ban huấn luyện Việt Nam phải thay đổi lực lượng trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Việt Nam sang Qatar tập huấn từ ngày 26/12 với 25 cầu thủ, trong đó 23 cái tên thuộc đội hình giành HC vàng SEA Games 33. Hai người được bổ sung là hậu vệ Lê Văn Hà và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Tuy nhiên, lực lượng bắt đầu có những biến động vì chấn thương.

Trung vệ Đặng Tuấn Phong tái phát chấn thương đầu gối trong buổi tập ở Hà Nội, qua đó lỡ hẹn với giải đấu. Đến ngày 29/12, thủ môn Nguyễn Tân chấn thương vai và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn tổn thương bắp chân.

HLV thủ môn Lee Woon-jae, thủ môn Cao Văn Bình, Trần Trung Kiên và Nguyễn Tân (từ trái sang) tại lễ trao huy chương bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Thủ môn là vị trí đặc thù, đồng thời điều lệ vòng chung kết U23 châu Á quy định mỗi đội bắt buộc phải đăng ký ba thủ môn. Ban huấn luyện Việt Nam thống nhất để Nguyễn Tân về nước tiếp tục điều trị, đồng thời bổ sung Phạm Đình Hải của Hà Nội FC.

Đình Hải sinh năm 2006, có kinh nghiệm khoác áo nhiều cấp độ trẻ gồm U16, U17, U19 và U20 Việt Nam. Anh cũng từng được triệu tập trong giai đoạn chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7.

Với Thanh Nhàn, ban huấn luyện đang theo dõi quá trình hồi phục. Tuy nhiên, nhiều khả năng tiền đạo sinh năm 2003 cũng sẽ được cho về nước điều trị. Người thay thế vai trò của anh sẽ là Bùi Vĩ Hào - tiền đạo vốn là lựa chọn hàng đầu dưới thời HLV Kim Sang-sik và đã hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Nguyễn Thanh Nhàn (trái) mừng bàn ấn định tỷ số 3-2 giúp Việt Nam thắng Thái Lan tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Dù vậy, việc vắng Thanh Nhàn vẫn được xem là đáng tiếc vì anh đang có phong độ tốt cùng sự hưng phấn. Ở SEA Games 33, Nhàn ghi hai bàn đều là ấn định tỷ số trước Philippines (2-0) ở bán kết, và Thái Lan (3-2) tại chung kết. U23 châu Á 2026 có thể tiếp tục là giải đấu lớn tiếp theo Thanh Nhàn vắng mặt, dù nằm trong kế hoạch, sau Asian Cup 2023, U23 châu Á 2024 và U23 Đông Nam Á 2025.

Hôm qua 30/12, Việt Nam thua Syria 1-2 trong trận đấu tập và cũng là cữ dượt cuối trước khi sang Arab Saudi vào ngày mai 1/1/2026. Đội sẽ có thêm 5 ngày chuẩn bị trước khi đá trận ra quân bảng A U23 châu Á với Jordan, sau đó là Kyrgyzstan (9/1) và Arab Saudi (12/1).

VCK U23 châu Á 2026 gồm 16 đội chia làm 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 4 đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không phải vòng loại Olympic 2028.

Danh sách đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Phạm Đình Hải (Hà Nội FC)

Hậu vệ (6): Lê Văn Hà (Hà Nội), Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (9): Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Viktor Le (Hà Tĩnh), Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND)

Tiền đạo (6): Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Bùi Vĩ Hào (CLB TP HCM), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình).

Hiếu Lương