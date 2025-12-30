Việt Nam thua trước thềm U23 châu Á 2026

QatarTối 30/12 theo giờ Hà Nội, Việt Nam thua Syria 1-2 trong trận đấu tập, cũng là cữ dượt duy nhất trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2026.

* Ghi bàn: Lê Phát 87’ – Mahna 40’, Osman 57’

Thầy trò Kim Sang-sik sang Qatar tập huấn từ ngày 26/12. Sau 4 ngày rèn quân, đội bước vào trận đấu tập với đại diện Tây Á Syria. Hai đội thống nhất đá kín không có khán giả và truyền thông để đảm bảo bí mật trước vòng chung kết, đồng thời không hạn chế quyền thay người.

Việt Nam vắng thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn vì chấn thương. 23 cầu thủ còn lại đều được vào sân thử sức.

Việt Nam (áo xanh) thua Syria 1-2 ở trận đấu tập tại Qatar vào chiều 30/12/2025 (giờ Doha). Ảnh: Đoàn Huynh

Đội hình xuất phát với hàng thủ gồm thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ cánh Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, bộ ba trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh. Trong khi đó, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Xuân Bắc quán xuyến tuyến giữa, còn bộ ba tấn công là Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang và Bùi Vĩ Hào.

Trận đấu diễn ra ngang ngửa. HLV đôi bên cũng liên tục thay người để thử nghiệm chiến thuật và cầu thủ. HLV Kim Sang-sik thay Đình Bắc từ phút 27, để Lê Văn Thuận vào. Các cầu thủ cũng được chỉ đạo thi đấu thoải mái, đúng chiến thuật và tránh chấn thương.

Nguyễn Lê Phát (áo xanh) ghi bàn ở phút 87 trong trận Việt Nam thua Syria 1-2. Ảnh: Đoàn Huynh

Việt Nam lần lượt thủng lưới ở phút 40 và 57. Đến phút 87, Nguyễn Lê Phát, tiền đạo sinh năm 2007 - trẻ nhất đội, ghi bàn cho Việt Nam để ấn định tỷ số 1-2.

Ngày mai 31/12, thầy trò ông Kim sẽ tập tiếp tại Qatar, trước khi sang Arab Saudi trong ngày 1/1. Tại bảng A vòng chung kết, Việt Nam lần lượt gặp Jordan ngày 6/1, Kyrgyzstan 9/1 và Arab Saudi 12/1. Mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng.

VCK U23 châu Á 2026 gồm 16 đội chia làm 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 4 đội nhất, 4 đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không phải vòng loại Olympic 2028.

Hiếu Lương