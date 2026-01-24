Lý do thủ môn U23 Hàn Quốc 6 lần liên tiếp bay về bên phải

Trận tranh hạng ba U23 châu Á đã kết thúc với chiến thắng 7 - 6 trên loạt sút luân lưu dành cho U23 Việt Nam. Trong đó các cao thủ mạng xã hội đã phát hiện ra một chi tiết thú vị. Theo đó, trong 6 lượt sút đầu thủ môn U23 Hàn Quốc đều bay người về bên phải. Đến lượt sút thứ 7 thì quyết định bay người sang trái nhưng vẫn không đoán đúng hướng bóng lần nào.
Giải thích cho chi tiết này, các 'cao nhân' đã đưa ra một lý do vô cùng thuyết phục đó là: Thủ môn U23 Hàn Quốc bay người sang trái vì chiến thắng phải thuộc về U23 Việt Nam.
